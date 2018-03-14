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Жуковский о дисквалификации Папуша: «Все игроки и представители тренерского штаба собрали сумму, чтобы он подал апелляцию»

14.03.2018 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал решение АБФФ дисквалифицировать защитника клуба Александра Папуша на 24 месяца за участии в организации договорных матчей.

– Папуш дисквалифицирован. А клуб будет как-то реагировать, подавать апелляцию?

– На долю федерации выпала непростая ноша в плане всех этих «движений». Понятно, что там никто, по большому счету, не хочет разбираться или просто нету возможности, именно чисто физически. Мы думали, что никакой дисквалификации Папуша не будет. Теперь мы это вынуждены принимать, как должное.

Он порядочный парень и многие это подтвердят. Клуб не подавал никаких апелляций, их подавал только сам футболист. На сборе в Турции все игроки и представители тренерского штаба собрали эту сумму и принесли ему. Мы ему сказали: «Саша, просто подай».

Видно, что он подавлен. У человека в Мариуполе война: возле его дома стреляют. Мы хотели Сашу поддержать. Такая жизненная ситуация. У Папуша завтра подача апелляции и ее будут рассматривать. Не хотели бы, чтобы ему дали такой штраф, чтобы ему пришлось брать кредит. Лучше, условно говоря, купить детям мячи, форму, чем просто человек закончит с футболом и пойдет на завод. Если начнет федерация разбираться с каждым так деликатно, то они с ума так точно сойдут, – сказал Жуковский.

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал решение АБФФ дисквалифицировать защитника клуба Александра Папуша на 24 месяца за участии в...

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