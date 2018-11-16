Германия вылетела в дивизион В Лиги наций.

Сборная Голландии победила Францию (2:0) и набрала 6 очков в группе 1 Лиги А. Сборная Германии набрала всего одно очко и не сможет догнать соперников вне зависимости от результата заключительного матча с Голландией.

Матч Германия – Голландия состоится 19 ноября, начало – в 22:45.

В футболе создали Лигу наций. Что это вообще такое?