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Германия вылетела в дивизион В Лиги наций

17.11.2018 04:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Германия вылетела в дивизион В Лиги наций. 

Сборная Голландии победила Францию (2:0) и набрала 6 очков в группе 1 Лиги А. Сборная Германии набрала всего одно очко и не сможет догнать соперников вне зависимости от результата заключительного матча с Голландией.

Матч Германия – Голландия состоится 19 ноября, начало – в 22:45.

В футболе создали Лигу наций. Что это вообще такое?

 
 
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Германия вылетела в дивизион В Лиги наций.
 
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