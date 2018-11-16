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Германия вылетела в дивизион В Лиги наций
17.11.2018 04:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Германия вылетела в дивизион В Лиги наций.
Сборная Голландии победила Францию (2:0) и набрала 6 очков в группе 1 Лиги А. Сборная Германии набрала всего одно очко и не сможет догнать соперников вне зависимости от результата заключительного матча с Голландией.
Матч Германия – Голландия состоится 19 ноября, начало – в 22:45.
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Германия вылетела в дивизион В Лиги наций.
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