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Чемпионат Беларуси. Резерв «Цмокаў» проиграл «Гродно-93», потерпев первое поражение в сезоне

23.01.2019 22:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 17-м туре чемпионата Беларуси резервный состав «Цмокаў» проиграл «Гродно-93».

Отметим, это первое поражение минчан в сезоне. Ранее команду покинул главный тренер Ростислав Вергун, который был назначен наставником основной команды.

Чемпионат Беларуси

Цмокi-Мiнск резерв – Гродно-93 – 79:87 (23:21, 17:18, 17:21, 22:27)

Цмокi-Мiнск: Белянков (23 + 11 под), Близнюк (18), Борисевич (13 + 5 под), Аладко (10).

Гродно-93: Навойчик (22 + 11 под), Карасевич (18), Каляев (13), Шарипов (13).

Положение команд: Цмокi-Мiнск резерв – 16-1, Борисфен – 15-2, Гродно-93 – 15-2, Цмокi-Мiнск-2 – 8-8, Рубон – 8-8, Импульс-БГУИР – 7-9, сб. Брестской обл. – 6-10, ГОЦОР-сб. Гомельской обл. – 3-13, РЦОП-СДЮШОР – 2-15, Принеманье – 2-14.

 
Теги: Гродно
 
 
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В 17-м туре чемпионата Беларуси резервный состав «Цмокаў» проиграл «Гродно-93».
 
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