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В Глуске завершился открытый турнир по гандболу памяти Сергея Зайцева

21.05.2019 — Новости Спорта | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В Глуске завершился открытый турнир по гандболу памяти Сергея Зайцева
В Глуске завершился открытый турнир по гандболу памяти Сергея Зайцева

В Глуске завершился открытый турнир по гандболу памяти Сергея Зайцева — человека, который 28 лет тренировал юных гандболистов в Глусской ДЮСШ, его воспитанники занимали призовые места в республиканских первенствах, олимпийских днях молодежи, национальных молодежных играх, а некоторые с гандболом связали свою профессиональную деятельность. Этот турнир проходил третий раз и, можно сказать, уже стал традиционным. В этом году в нем принимали участие пять команд: СКА-1, СКА-2 (обе из Минска), «Могилёв» гандбольного клуба «Машека», «Глуск» и сборная команда Могилёвской области. Здесь сразу заметим, что игры последней команды не шли ей в зачет и на распределение мест в турнире не влияли: это была для ребят подготовка к республиканским соревнованиям «Стремительный мяч», на которые они должны отправиться в ближайшее время. Будем болеть за них и пожелаем им успеха, ведь основу команды составляют наши глусские гандболисты.


В Глуске завершился открытый турнир по гандболу памяти Сергея Зайцева
В Глуске завершился открытый турнир по гандболу памяти Сергея Зайцева
В Глуске завершился открытый турнир по гандболу памяти Сергея Зайцева

Что же касается глусского турнира, то два дня, 17 и 18 мая (16 мая из-за дождя игры отменили), местные любители гандбола болели и активно поддерживали подопечных Игоря Барановского, радовались красиво забитым голам. Именно красивой игры, упорной борьбы и честной победы пожелал юным спортсменам, приветствуя их на открытии турнира, председатель Глусского районного Совета депутатов Геннадий Липский. Так всё и сложилось: гандболисты демонстрировали и свое мастерство, и волю, и характер, и стремление к победе.


В Глуске завершился открытый турнир по гандболу памяти Сергея Зайцева
В Глуске завершился открытый турнир по гандболу памяти Сергея Зайцева
В Глуске завершился открытый турнир по гандболу памяти Сергея Зайцева
В Глуске завершился открытый турнир по гандболу памяти Сергея Зайцева

Игры проводились по круговой системе, значит, каждая команда встретилась с каждым из своих соперников и провела по четыре игры. В матче за 1-2 место встретились «Глуск» и СКА-1, забросив 21 мяч и пропустив 12, глусчане вышли на первое место и в третий раз стали обладателями кубка победителей. Всего на счету этой команды 74 забитых гола, у ее ближайших соперников, СКА-1, — 66 голов и второе место в турнире. Третьими стали тоже столичные гандболисты, ребята из СКА-2. Все три команды награждены медалями и дипломами соответствующих степеней. Дипломы за активное участие получили команда «Могилёв» и сборная области. И всё же проигравших в этом турнире нет, отметила на церемонии закрытия начальник одела по образованию, спорту и туризму Глусского райисполкома Светлана Лисица, потому что победили дружба, эмоции, хорошее настроение и гандбол, борьба была равной, интересной, упорной, и за это спасибо юным спортсменам. А тренеров, учителей физической культуры и всех любителей спорта Светлана Лисица поздравила с их профессиональным праздником — Днем работников физической культуры и спорта, который как раз и отмечался в минувшую субботу.


В Глуске завершился открытый турнир по гандболу памяти Сергея Зайцева
В Глуске завершился открытый турнир по гандболу памяти Сергея Зайцева
В Глуске завершился открытый турнир по гандболу памяти Сергея Зайцева
В Глуске завершился открытый турнир по гандболу памяти Сергея Зайцева

Супруга Сергея Зайцева Галина Васильевна от себя лично и от матери Сергея Валентиновича Валентины Васильевны (они обе присутствовали на открытии и закрытии соревнований) поблагодарила за организацию такого турнира, за любовь к гандболу и за память, юным игрокам пожелала здоровья и много новых побед. Стимулом к новым достижениям и победам пусть станут и специальные призы от профессионального гандболиста Вадима Лисицы, чей путь в большой спорт начинался в Глуске, у Сергея Зайцева. Их получили лучшие игроки команд: Андрей Беляцкий (СКА-1), Дмитрий Дудков (СКА-2), Роман Земенков («Могилёв»), Никита Боярко («Глуск»), Владислав Статкевич (Могилёвская область).

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

Фото Анны АВТУХОВОЙ

 
Теги: Минск
 
 
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В Глуске завершился открытый турнир по гандболу памяти Сергея Зайцева — человека, который 28 лет тренировал юных гандболистов в Глусской ДЮСШ, его воспитанники...
 
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