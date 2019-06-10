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Обязательные антидопинговые курсы для спортсменов и новый формат открытия сезона: IBU опубликовал изменения в правилах

11.06.2019 16:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал изменения в правилах проведения соревнований, которые были приняты на заседании исполнительного комитета во Франкфурте.

Решения исполнительного комитета IBU

• Начиная с сезона-2019/20 каждый спортсмен должен будет предоставить сертификат о прохождении специальных антидопинговых курсов, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях.

• С сезона-2020/21 Кубок мира начнется не с первого этапа, как раньше, а со специального открытия сезона, который пройдет в конце ноября в финском Контиолахти. Формат открытия и его программа будут определены позже. За эти гонки тоже будут начисляться очки в общий зачет Кубка мира и зачет Кубка наций.

• Призовые теперь будут выплачиваться лучшим 20 биатлонистам в каждой гонке Кубка мира и чемпионатов мира. Общая сумма призовых на сезон-2019/20 возросла на 400 тысяч евро (примерно на 10% от прошлой суммы).

• Определены сроки проведения ЧМ-2021 и ЧМ-2023. Чемпионат мира 2021 года в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля, чемпионат мира-2023 в Оберхофе состоится с 8 по 19 февраля.

• Вопрос о восстановлении Союза биатлонистов России (СБР) в правах будет рассмотрен на конгрессе IBU, который пройдет с 18 по 20 октября в Мюнхене.

 
 
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Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал изменения в правилах проведения соревнований, которые были приняты на заседании исполнительного комитета во...
 
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