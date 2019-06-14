ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

19-30 ИЮНЯ ПРОЙДУТ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ В РАМКАХ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ

18.06.2019 — Новости Спорта | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

19-30 ИЮНЯ ПРОЙДУТ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ В РАМКАХ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫВ рамках Культурной программы II Европейских игр 2019 года гости и жители столицы смогут посетить площадки с показательными выступлениями по разным видам спорта: историческое фехтование, традиционные виды борьбы, киберспорт, легкая атлетика и петанк. В этих локациях зрителей ждет увлекательное путешествие, где они погрузятся в мир спорта, откроют для себя много нового и станут частью действий, которые развернутся на каждой площадке. Что, где и когда смотреть? Знакомим вас с программой показательных выступлений:

ИСТОРИЧЕСКОЕ ФЕХТОВАНИЕ: 22-23 июня, 19:00-20:45, главная фан-зона «Дворец спорта»

160 лучших мастеров исторического фехтования из США, Китая и стран Европы соберутся в Минске на гала-турнир, чтобы продемонстрировать свои боевые навыки в дисциплинах позднего средневековья и раннего современного периода: длинный меч, рапира, рапира и кинжал, а также меч и баклер (маленький щит).

WARGAMING: 21-30 июня, 10:00-22:00, ТРЦ Galleria Minsk (пр-т Победителей, 9, 2-ой этаж)

Создатели легендарных онлайн-игр приглашают всех посетить игровые зоны World of Tanks и World of Tanks Blitz. Здесь также расположится зона с развлечениями для всей семьи, где будет возможность принять участие в конкурсах и получить подарки. Специальными гостями площадки станут известные YouTube-блогеры, с участием которых будут организованы онлайн-стримы, автограф- и фотосессии. В зоне мобильных танковых сражений World of Tanks Blitz можно будет принять участие в личном зачете и выиграть достойные призы за высокие результаты. Здесь предложат сделать крутое селфи в яркой «танковой» фотозоне и встретиться со специальными гостями.

БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КИБЕРСПОРТА: 22 июня, 12:00-18:00, фан-дом «Динамо» (ТРЦ «Арена-Сити», пр-т Победителей, 84, 2-ой этаж)

В рамках Культурной программы II Европейских игр состоится киберспортивный турнир в дисциплине FIFA 19. Это самый распространенный футбольный симулятор в мире. Он входит в топ-9 самых просматриваемых игр на Twitch – крупнейшем видеосервисе для трансляции киберспортивных соревнований (16,5 млн зрителей согласно данным на февраль 2019 года).

Просмотр трансляции FIFA 19 может заинтересовать даже тех, кто не играет в симулятор, но увлекается футболом. Визуально игра ничем не отличается от просмотра спортивной трансляции, при этом матчи смотрятся эффектнее: меньшая длительность таймов и большая динамичность событий.

Заинтересованность в участии проявили киберспортивные лиги из Англии, Германии, Дании, Нидерландов, Польши, Испании, Франции, Украины и России. Всего планируется 16 игроков, 8 из которых (чемпионы крупных соревнований) будут иметь wild card.

Соревнования пройдут на территории одного из крупных торговых комплексов Минска и будут транслироваться на все основные видеостриминговые каналы: Youtube, Twitch, Vk, а также по телевидению.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: 27 июня, 10:00-20:00, площадь Ленина

Белорусская федерация легкой атлетики установит интерактивную площадку с профессиональным покрытием беговых зон. Любой желающий сможет воспользоваться уникальной возможностью попробовать свои силы в трекатлоне, который включает бег с парашютом или тележкой, метание набивного мяча, а также в прыжок в длину с места. Этот вид является частью нового формата легкоатлетических соревнований, и еще не все профессиональные спортсмены могли протестировать его на себе. А вот у гостей интерактивной площадки такой исключительный шанс будет!

Для участников предусмотрены памятные призы и сувениры.

ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ БОРЬБЫ: 19-30 июня, 15:00-18:00, главная фан-зона «Дворец спорта»

На ковер для показательных выступлений выйдут представители таких видов борьбы как: курес, пахлавани, панкратион, грэпплинг, трынта, белорусская борьба, украинская борьба, поясная борьба UWW, ристинис, а также древнейшей персидской системы физической подготовки зурхане и современного вида – фитбокса.

ПЕТАНК: 19-30 июня, будние дни с 18:00 до 21:00, в выходные дни – с 12:00 до 21:00, главная фан-зона «Дворец спорта»

Подготовленные инструкторы (тренеры) расскажут историю петанка и о том, как этот вид спорта появился в Беларуси. Посетителям наглядно покажут и разъяснят основные правила игры.  Зрителей ждут мастер-классы и мини-турниры среди всех желающих. На площадку приглашены знаменитые люди Беларуси. В их числе: Екатерина Галкина, Денис Дудинский, ТЕО (Юрий Ващук), Сергей Милюхин и многие другие. Будет организована фотосессия и возможность живого общения.

Календарь культурных мероприятий и новости культуры доступны на официальном сайте II Европейских игр – minsk2019.by в разделе «Беларусь».

Comments are closed.

« Отдыхайте безопасно
Эстафета «Пламя мира» II Европейских игр прибыла на Октябрьскую площадь в Минске »
Новости дня
Новости спорта
 
«БХ»: Дюков может вернуться в минское «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика