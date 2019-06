19-30 ИЮНЯ ПРОЙДУТ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ В РАМКАХ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ

Источник материала: Клiч Радзiмы

В рамках Культурной программы II Европейских игр 2019 года гости и жители столицы смогут посетить площадки с показательными выступлениями по разным видам спорта: историческое фехтование, традиционные виды борьбы, киберспорт, легкая атлетика и петанк. В этих локациях зрителей ждет увлекательное путешествие, где они погрузятся в мир спорта, откроют для себя много нового и станут частью действий, которые развернутся на каждой площадке. Что, где и когда смотреть? Знакомим вас с программой показательных выступлений:

ИСТОРИЧЕСКОЕ ФЕХТОВАНИЕ: 22-23 июня, 19:00-20:45, главная фан-зона «Дворец спорта»

160 лучших мастеров исторического фехтования из США, Китая и стран Европы соберутся в Минске на гала-турнир, чтобы продемонстрировать свои боевые навыки в дисциплинах позднего средневековья и раннего современного периода: длинный меч, рапира, рапира и кинжал, а также меч и баклер (маленький щит).

WARGAMING: 21-30 июня, 10:00-22:00, ТРЦ Galleria Minsk (пр-т Победителей, 9, 2-ой этаж)

Создатели легендарных онлайн-игр приглашают всех посетить игровые зоны World of Tanks и World of Tanks Blitz. Здесь также расположится зона с развлечениями для всей семьи, где будет возможность принять участие в конкурсах и получить подарки. Специальными гостями площадки станут известные YouTube-блогеры, с участием которых будут организованы онлайн-стримы, автограф- и фотосессии. В зоне мобильных танковых сражений World of Tanks Blitz можно будет принять участие в личном зачете и выиграть достойные призы за высокие результаты. Здесь предложат сделать крутое селфи в яркой «танковой» фотозоне и встретиться со специальными гостями.

БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КИБЕРСПОРТА: 22 июня, 12:00-18:00, фан-дом «Динамо» (ТРЦ «Арена-Сити», пр-т Победителей, 84, 2-ой этаж)

В рамках Культурной программы II Европейских игр состоится киберспортивный турнир в дисциплине FIFA 19. Это самый распространенный футбольный симулятор в мире. Он входит в топ-9 самых просматриваемых игр на Twitch – крупнейшем видеосервисе для трансляции киберспортивных соревнований (16,5 млн зрителей согласно данным на февраль 2019 года).

Просмотр трансляции FIFA 19 может заинтересовать даже тех, кто не играет в симулятор, но увлекается футболом. Визуально игра ничем не отличается от просмотра спортивной трансляции, при этом матчи смотрятся эффектнее: меньшая длительность таймов и большая динамичность событий.

Заинтересованность в участии проявили киберспортивные лиги из Англии, Германии, Дании, Нидерландов, Польши, Испании, Франции, Украины и России. Всего планируется 16 игроков, 8 из которых (чемпионы крупных соревнований) будут иметь wild card.

Соревнования пройдут на территории одного из крупных торговых комплексов Минска и будут транслироваться на все основные видеостриминговые каналы: Youtube, Twitch, Vk, а также по телевидению.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: 27 июня, 10:00-20:00, площадь Ленина

Белорусская федерация легкой атлетики установит интерактивную площадку с профессиональным покрытием беговых зон. Любой желающий сможет воспользоваться уникальной возможностью попробовать свои силы в трекатлоне, который включает бег с парашютом или тележкой, метание набивного мяча, а также в прыжок в длину с места. Этот вид является частью нового формата легкоатлетических соревнований, и еще не все профессиональные спортсмены могли протестировать его на себе. А вот у гостей интерактивной площадки такой исключительный шанс будет!

Для участников предусмотрены памятные призы и сувениры.

ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ БОРЬБЫ: 19-30 июня, 15:00-18:00, главная фан-зона «Дворец спорта»

На ковер для показательных выступлений выйдут представители таких видов борьбы как: курес, пахлавани, панкратион, грэпплинг, трынта, белорусская борьба, украинская борьба, поясная борьба UWW, ристинис, а также древнейшей персидской системы физической подготовки зурхане и современного вида – фитбокса.

ПЕТАНК: 19-30 июня, будние дни с 18:00 до 21:00, в выходные дни – с 12:00 до 21:00, главная фан-зона «Дворец спорта»

Подготовленные инструкторы (тренеры) расскажут историю петанка и о том, как этот вид спорта появился в Беларуси. Посетителям наглядно покажут и разъяснят основные правила игры. Зрителей ждут мастер-классы и мини-турниры среди всех желающих. На площадку приглашены знаменитые люди Беларуси. В их числе: Екатерина Галкина, Денис Дудинский, ТЕО (Юрий Ващук), Сергей Милюхин и многие другие. Будет организована фотосессия и возможность живого общения.