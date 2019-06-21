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Ковалевич подал в отставку с поста главного тренера «Немана»
21.06.2019 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
21 июня Игорь Ковалевич подал в отставку с поста главного тренера гродненского «Немана».
Об этом специалист заявил на пресс-конференции после домашнего матча 12-го тура чемпионата страны против «Городеи» (1:3). В понедельник наблюдательный совет клуба примет решение по данному вопросу.
«Неман» проиграл пятый матч подряд (разница мячей 3:13) и занимает девятое место в таблице с 13 очками
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21 июня Игорь Ковалевич подал в отставку с поста главного тренера гродненского «Немана».
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