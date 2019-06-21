Ковалевич подал в отставку с поста главного тренера «Немана» 

Источник материала: Tribuna.com

21 июня Игорь Ковалевич подал в отставку с поста главного тренера гродненского «Немана».

Об этом специалист заявил на пресс-конференции после домашнего матча 12-го тура чемпионата страны против «Городеи» (1:3). В понедельник наблюдательный совет клуба примет решение по данному вопросу.

«Неман» проиграл пятый матч подряд (разница мячей 3:13) и занимает девятое место в таблице с 13 очками