Алексей Меркулов: «У нас нет времени останавливаться и бросать камни в каждую лающую собаку»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Гомеля» Алексей Меркулов сообщил, что победа на минским «Торпедо» поможет команде в психологическом плане.

- Победа над минским «Торпедо» каким-то образом может повлиять на положение «Гомеля»? Если посмотреть на соцсети, то есть упаднические настроения.

– Собаки лают, а караван идет. У нас нет времени останавливаться и бросать камни в каждую лающую собаку. Что касается психологического плана – я думаю, что эта победа поставит крест на нашей черной полосе, – сказал Меркулов в эфире « Козел про футбол ».