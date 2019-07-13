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Алексей Меркулов: «У нас нет времени останавливаться и бросать камни в каждую лающую собаку»
14.07.2019 21:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Гомеля» Алексей Меркулов сообщил, что победа на минским «Торпедо» поможет команде в психологическом плане.
- Победа над минским «Торпедо» каким-то образом может повлиять на положение «Гомеля»? Если посмотреть на соцсети, то есть упаднические настроения.
– Собаки лают, а караван идет. У нас нет времени останавливаться и бросать камни в каждую лающую собаку. Что касается психологического плана – я думаю, что эта победа поставит крест на нашей черной полосе, – сказал Меркулов в эфире «
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Главный тренер «Гомеля» Алексей Меркулов сообщил, что победа на минским «Торпедо» поможет команде в психологическом плане.
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