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Глеб о том, как сломался на горных лыжах, но вышел из ситуации: «Думаю: надо первые пять минут ломиться на тренировке, как лось по полю»
18.07.2019 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник Александр Глеб в проекте
«У меня в командах экстремальные развлечения запрещали. Однажды, когда уже вернулся во второй раз в «Штутгарт», дали три выходных. Австрия была недалеко, три часа до горнолыжного курорта. Поехал. Несусь с горы на лыжах, упал и ногу потянул. Думаю, вот попал.
Приехал на тренировку. Думаю: надо первые пять минут ломиться на тренировке, как лось по полю. Делал все через боль. Потом говорю, что потянул ногу. Спрашивают: «Как так?» Говорю: «Ну, вот та-а-ак». В итоге, отскочил», – сказал Глеб в
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Глеб о том, как сломался на горных лыжах, но вышел из ситуации: «Думаю: надо первые пять минут ломиться на тренировке, как лось по полю»
Полузащитник Александр Глеб в проекте VOKA «Скамейка основных» рассказал о том, как получил травму во время катания на горных лыжах.
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