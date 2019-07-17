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Глеб о том, как сломался на горных лыжах, но вышел из ситуации: «Думаю: надо первые пять минут ломиться на тренировке, как лось по полю»

18.07.2019 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Александр Глеб в проекте VOKA «Скамейка основных» рассказал о том, как получил травму во время катания на горных лыжах.

«У меня в командах экстремальные развлечения запрещали. Однажды, когда уже вернулся во второй раз в «Штутгарт», дали три выходных. Австрия была недалеко, три часа до горнолыжного курорта. Поехал. Несусь с горы на лыжах, упал и ногу потянул. Думаю, вот попал.

Приехал на тренировку. Думаю: надо первые пять минут ломиться на тренировке, как лось по полю. Делал все через боль. Потом говорю, что потянул ногу. Спрашивают: «Как так?» Говорю: «Ну, вот та-а-ак». В итоге, отскочил», – сказал Глеб в проекте VOKA «Скамейка основных».

«Скамейка основных» – проект онлайн-телевидения VOKA, в котором Александр Глеб, Алексей Калюжный и Сергей Рутенко делятся историями из своей спортивной карьеры. Ранее на сайте VOKA вышло еще пять выпусков проекта.

 
 
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Полузащитник Александр Глеб в проекте VOKA «Скамейка основных» рассказал о том, как получил травму во время катания на горных лыжах.
 
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