WHL. Протас набрал 4 очка и возглавил список бомбардиров лиги

«Принс-Альберт», за который выступают , Илья Усов и Даниил Степанов, на выезде разгромил «Мус Джо Уорриорс» – 5:1. Отметим, что Протас сделал дубль, отметился двумя ассистами и закончил матч с «+3» в графе полезности. Белорусский хоккеист был признан первой звездой матча.