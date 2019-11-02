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WHL. Протас набрал 4 очка и возглавил список бомбардиров лиги

03.11.2019 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Принс-Альберт», за который выступают Алексей Протас, Илья Усов и Даниил Степанов, на выезде разгромил «Мус Джо Уорриорс» – 5:1. Отметим, что Протас сделал дубль, отметился двумя ассистами и закончил матч с «+3» в графе полезности. Белорусский хоккеист был признан первой звездой матча.

Таким образом, Протас возглавил список бомбардиров WHL. После 16 матчей в активе проспекта «Вашингтона» 26 (12+14) очков. У ближайшего преследователя Протаса, канадца Дилана Казенса, 25 баллов.

Степанов и Усов в этой игре результативными действиями не отметились.

 
 
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«Принс-Альберт», за который выступают Алексей Протас, Илья Усов и Даниил Степанов, на выезде разгромил «Мус Джо Уорриорс» – 5:1.
 
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