WHL. Протас набрал 4 очка и возглавил список бомбардиров лиги

Источник материала: Tribuna.com

«Принс-Альберт», за который выступают , Илья Усов и Даниил Степанов, на выезде разгромил «Мус Джо Уорриорс» – 5:1. Отметим, что Протас сделал дубль, отметился двумя ассистами и закончил матч с «+3» в графе полезности. Белорусский хоккеист был признан первой звездой матча.

SCORES! The Viper strikes again! @protas_21 gets second of the game, this time on the power play.



5-0 us. 5:22 into the second. #GoRaidersGo #MJvsPA pic.twitter.com/9TvHnC3d4t — Prince Albert Raiders (@PARaidersHockey) November 3, 2019

Таким образом, Протас возглавил список бомбардиров WHL. После 16 матчей в активе проспекта 26 (12+14) очков. У ближайшего преследователя Протаса, канадца Дилана Казенса, 25 баллов.

Степанов и Усов в этой игре результативными действиями не отметились.