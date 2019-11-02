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WHL. Протас набрал 4 очка и возглавил список бомбардиров лиги
03.11.2019 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Принс-Альберт», за который выступают
Таким образом, Протас возглавил список бомбардиров WHL. После 16 матчей в активе проспекта
Степанов и Усов в этой игре результативными действиями не отметились.
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«Принс-Альберт», за который выступают Алексей Протас, Илья Усов и Даниил Степанов, на выезде разгромил «Мус Джо Уорриорс» – 5:1.
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