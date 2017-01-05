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Президент Филиппин Дутерте осмотрел корабль ВМФ России
06.01.2017 21:47 — Новости Мира | Tut.by
Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил российскому флоту швартоваться на Филиппинах в любое время. «Мы приветствуем наших российских друзей. Можете швартоваться здесь в любое время для всего: для игры, для пополнения запасов или, может быть, в качестве нашего союзника, чтобы защитить нас», — отметил Дутерте, пожимая руку российскому контр-адмиралу Эдуарду Михайлову.
6 января Дутерте
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Дутерте во время своего визита на корабли "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома" в порту Манилы он предложил российским кораблям швартоваться на Филиппинах "в...
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