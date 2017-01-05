Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил российскому флоту швартоваться на Филиппинах в любое время. «Мы приветствуем наших российских друзей. Можете швартоваться здесь в любое время для всего: для игры, для пополнения запасов или, может быть, в качестве нашего союзника, чтобы защитить нас», — отметил Дутерте, пожимая руку российскому контр-адмиралу Эдуарду Михайлову.



Фото: Reuters

6 января Дутерте посетил большой противолодочный корабль ВМФ России «Адмирал Трибуц» и танкер «Борис Бутома» в порту Манилы.



















