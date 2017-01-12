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В Стамбуле задержали подозреваемых в организации теракта в новогоднюю ночь
13.01.2017 19:15 — Новости Мира | Tut.by
Полиция задержала в Стамбуле двух подозреваемых сообщников террориста, расстрелявшего 39 человек в клубе Reina в новогоднюю ночь, сообщает Haberturk со ссылкой на местные правоохранительные органы.
По данным силовиков, за причастность к теракту были задержаны гражданин Китая Омар Асим и его сообщник Абулез Абудухамит. Их дела переданы в суд вместе с ходатайством следствия об аресте.
Ранее сообщалось о том, что полиция Стамбула
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По данным силовиков, за причастность к теракту были задержаны гражданин Китая Омар Асим и его сообщник Абулез Абудухамит.
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