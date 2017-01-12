Полиция задержала в Стамбуле двух подозреваемых сообщников террориста, расстрелявшего 39 человек в клубе Reina в новогоднюю ночь, сообщает Haberturk со ссылкой на местные правоохранительные органы.



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По данным силовиков, за причастность к теракту были задержаны гражданин Китая Омар Асим и его сообщник Абулез Абудухамит. Их дела переданы в суд вместе с ходатайством следствия об аресте.

Ранее сообщалось о том, что полиция Стамбула установила личность стрелка — это мужчина узбекского происхождения по имени Абдулгадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Хорасан.