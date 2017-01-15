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Human Rights Watch назвала Трампа угрозой правам человека

16.01.2017 20:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Международная неправительственная организация Human Rights Watch включила избранного президента США Дональда Трампа в список угроз правам человека. Об этом говорится в ежегодном докладе, озаглавленном «Опасный рост популизма. Глобальные нападки на ценности прав человека».

Риторику избранного президента организация назвала «опасной», предвыборная кампания Трампа, по мнению авторов доклада, была «ярким примером [проявления] политики нетерпимости». Human Rights Watch указывает, что Трамп часто говорил о недовольстве многих американцев экономическим застоем и мультикультурным обществом таким образом, что нарушались «основные принципы достоинства и равенства» людей.

Авторы доклада добавили, что избранный президент США делал выпады в адрес судьи, указывая на его происхождение, «издевался над журналистом-инвалидом». В докладе также приведена история во время предвыборной гонки, когда газета The Washington Post опубликовала видеозапись 2005 года, на которой Трамп рассказывает о своей неудачной попытке соблазнить замужнюю женщину.

Human Rights Watch также опирается на обещание Трампа ужесточить миграционные правила, приводя в пример угрозу правам человека.

«План Трампа для борьбы с терроризмом и мусульманами, который он озвучивал, будучи кандидатом в президенты США, был в равной степени бессмысленным, даже контрпродуктивным, так же как и его очернение мусульманских сообществ, сотрудничество с которыми является важным для выявления дальнейших планов», — говорится в докладе.

В Human Rights Watch считают, Трамп рассматривает беженцев как угрозу национальной безопасности США. «Трамп также не проявлял никакого желания ограничить такие меры, как массовую слежку, которая стала беспрецедентным вторжением в частную жизнь американцев, но ничем не доказала своего преимущества по сравнению с традиционной оперативной разработкой конкретного подозреваемого с санкции суда», — говорится в документе.

Среди других угроз правам человека, которые, по мнению Human Rights Watch, стоят перед миром — высказывания европейских политиков о беженцах, заключения граждан «без справедливого судебного разбирательства» в Турции, России, Венесуэле и Китае, а также войну в Сирии.

Во время предвыборной кампании Трампа часто критиковали за его позицию по отношению к мигрантам. В частности, он предлагал построить стену на границе с Мексикой, чтобы снизить уровень преступности, создать специальную группу по депортации мигрантов из США, ввести ограничительные меры по отношению к мусульманам.

 
 
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Среди других угроз организация называет войну в Сирии и миграционную политику в европейских государствах.

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