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Киев рассказал о полученном от ООН документе с просьбой Януковича ввести войска России в Украину

17.01.2017 22:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о получении неопровержимых документальных доказательств госизмены экс-президента Виктора Януковича и опубликовал документ от ООН, где тот просит ввести российские войска в Украину.

«Главная военная прокуратура получила официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича с просьбой ввести войска России в Украину», — написал Луценко. Письмо датировано 1 марта 2014 года. Копию предоставил секретариат ООН через постоянное представительство Украины.

Луценко заявил, что таким образом следственные органы получили «неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича».

4 марта 2014 года постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что президент России Владимир Путин получил от Януковича письмо с просьбой использовать российские вооруженные силы для защиты населения Украины. Сам Янукович также подтверждал наличие такой просьбы.

Виктор Янукович покинул Украину в начале 2014 года, когда граждане страны вышли на акции протеста в центре Киева из-за приостановки подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Акции растянулись на несколько месяцев, а в феврале 2014 года ситуация обострилась и произошли столкновения митингующих и правоохранителей. С 30 ноября 2013 года по 14 апреля 2014-го в ходе акций протеста в Киеве и регионах погибли 106 человек, более тысячи человек обратились за медицинской помощью. МВД страны возбудило уголовное дело, а Янукович и другие высшие должностные лица были объявлены в розыск.

В Генпрокуратуре считают, что решение о разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года принял лично Виктор Янукович. Сам экс-президент не раз заявлял, что к разгону и смертям митингующих причастны некоторые представители нынешней власти в стране. В интервью для фильма «Украина в огне» Оливеру Стоуну Янукович заявил, что события на Майдане были спланированы и управлялись американцами.

 
 
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Луценко заявил, что таким образом следственные органы получили "неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича".

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