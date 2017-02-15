НАТО необходимо общаться с Россией, но в то же время готовиться защищаться от Москвы в случае необходимости. Такое заявление сделал новый глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе своей первой встречи с союзниками по НАТО.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг и новый глава Пентагона Джеймс Мэттис. Фото: Reuters

Новый глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе своей первой поездки в новом качестве в Европу на встрече с союзниками по НАТО заявил о необходимости вести переговоры с Россией, но «с позиции силы», сообщает телеканал CNN . В среду в Брюсселе Мэттис встретился с министрами обороны стран — членов альянса.

«В то время как Соединенные Штаты и альянс заинтересованы во взаимодействии с Россией, мы должны защищать себя, если Россия решит действовать вопреки международному праву», — приводит слова Мэттиса телеканал CNN.

«Мы по-прежнему открыты для возможности восстановить сотрудничество с Москвой, и в то же время мы реалистичны в наших ожиданиях и рекомендациях нашим дипломатам вести переговоры с позиции силы», — сказал он.

В ходе встречи Мэттис также заверил союзников по НАТО в поддержке альянса со стороны Штатов. Однако он предупредил, что, если члены альянса не увеличат свои военные расходы на общую оборону, Вашингтон сократит свою поддержку НАТО.

«Америка будет выполнять свои обязательства, но, если ваши страны не хотят увидеть, как Америка сокращает поддержку альянса, каждый из вас должен продемонстрировать вклад в нашу общую оборону», — сказал на встрече глава Пентагона.