﻿ Причастного к захвату заложников во время мюзикла "Норд-Ост" приговорили к 19 годам колонии. 21.by
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Причастного к захвату заложников во время мюзикла "Норд-Ост" приговорили к 19 годам колонии

21.03.2017 12:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Судья Московского окружного военного суда Михаил Кудашкин приговорил к 19 годам колонии строгого режима Хасана Закаева, который признан виновным в причастности к теракту в театральном центре на Дубровке в 2002 году.


Фото: «Норд-Ост» глазами очевидцев

Сам Закаев на суде признал вину только в перевозке оружия. Он утверждал, что не знал, для чего оно было нужно. Суд посчитал доказанным, что Закаев помогал террористам и причастен к захвату заложников.

Прокуратура просила дать Закаеву 23 года колонии.

Захват заложников в театральном центре на Дубровке произошел, когда там шел мюзикл «Норд-Ост» 23 октября 2002 года. Через три дня спецслужбы провели штурм здания, все террористы были убиты. В результате теракта погибли 130 заложников, большинство — в ходе штурма.

Закаева задержали в конце 2014 года.

 
 
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Захват заложников в театральном центре на Дубровке произошел, когда там шел мюзикл "Норд-Ост" 23 октября 2002 года. Через три дня спецслужбы провели штурм здания, все...

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