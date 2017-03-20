Судья Московского окружного военного суда Михаил Кудашкин приговорил к 19 годам колонии строгого режима Хасана Закаева, который признан виновным в причастности к теракту в театральном центре на Дубровке в 2002 году.



Фото: «Норд-Ост» глазами очевидцев

Сам Закаев на суде признал вину только в перевозке оружия. Он утверждал, что не знал, для чего оно было нужно. Суд посчитал доказанным, что Закаев помогал террористам и причастен к захвату заложников.

Прокуратура просила дать Закаеву 23 года колонии.

Захват заложников в театральном центре на Дубровке произошел, когда там шел мюзикл «Норд-Ост» 23 октября 2002 года. Через три дня спецслужбы провели штурм здания, все террористы были убиты. В результате теракта погибли 130 заложников, большинство — в ходе штурма.

Закаева задержали в конце 2014 года.