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Австралийский сенатор призвала ввести в стране "запрет на мусульман"

24.03.2017 13:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Трагические события в Лондоне, в самом центре которого в среду был осуществлен теракт, послужили толчком к началу весьма острой дискуссии в Австралии, становящейся все более ожесточенной и политически некорректной.

Узнав, что исполнителем лондонского теракта был человек по имени Халед Масуд, влиятельный австралийский сенатор, лидер партии «Одна нация» Полин Хэнсон призвала ввести «запрет на мусульман».

«Многие сейчас используют в социальных сетях хештег #МолитесьзаЛондон, я же предлагаю другой хештег #МолитесьзазапретМусульман (#Pray4Muslimban), — заявила Хэнсон. — У нас реальные проблемы, и необходимо сделать все, чтобы у нас не было религии, которая на самом деле является идеологией и которая рано или поздно приведет к огромным разрушениям на наших улицах. Нужно сделать это не только ради нас самих, но и ради будущих поколений».

В полемику с сенатором вступил премьер-министр страны Малколм Тернбулл.

«Подстрекательство к ненависти по отношению к любому сегменту общества всегда очень опасно, — сказал он в интервью радиостанции 3AW. — Каждый имеет право на собственное мнение, свобода слова, безусловно, крайне важна, но каждый из нас при этом должен понимать — если ты пытаешься сделать ответственными за преступления „Исламского государства“ всех мусульман Австралии или вообще всех мусульман, значит, ты играешь на руку ИГ. — Это классическая стратегия террористов, такой она всегда была, такой остается и сейчас».

Полин Хэнсон представляет в сенате (верхней палате) федерального парламента Австралии штат Квинсленд. Одним из главных положений ее программы на состоявшихся в прошлом году парламентских выборах был призыв ввести запрет на въезд в Австралию граждан стран с преимущественно мусульманским населением. При этом Полин Хэнсон — далеко не единственный австралийский политик федерального уровня, допускающий публичные антимусульманские высказывания.

«Безусловно, не все выходцы с Ближнего Востока являются террористами, но, к сожалению, правдой является и то, что все теракты осуществляются людьми из регионов с экстремистской идеологией», — заявил сегодня независимый депутат парламента Боб Каттер.

 
 
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Трагические события в Лондоне послужили толчком к началу весьма острой дискуссии в Австралии, становящейся все более ожесточенной и политически некорректной.

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