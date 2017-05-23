Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение

Алексей Улюкаев

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, информирует ТАСС.

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации).

Первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября прошлого года. Как утверждает СК, Алексей Улюкаев был задержан при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую компании "Роснефть" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". Более того, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей компании "Роснефть".

Экс-министр находится под домашним арестом в своей квартире на Минской улице в Москве. 29 ноября 2016 года суд наложил обеспечительный арест на десять земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области, а 14 декабря - на денежные средства и монеты из драгоценных металлов на общую сумму около 500 млн российских рублей.-0-