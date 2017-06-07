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"Тема России мешает Трампу управлять страной". Уволенный директор ФБР дал показания
07.06.2017 23:18 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп неоднократно просил директора ФБР Джеймса Коми (в настоящий момент уволенного) публично объявить, что он не является объектом расследований, связанных с Россией. Об этом
По словам Коми, в телефонном разговоре 30 марта Трамп сказал ему, что «российское расследование» — это «облако», которое мешает ему действовать от лица США и «заключать сделки для страны». Трамп спросил, что может сделать Коми, чтобы «поднять это облако», и прямо заявил, что необходимо обнародовать факт, что ФБР не ведет в отношении него расследования.
Снова этот вопрос Трамп поднял во время их последнего телефонного разговора 11 апреля, сказано в показаниях.
Коми отмечает, что не стал объяснять Трампу, почему ФБР не хочет делать это объявление. Одной из причин, как пишет он, было то, что тогда бюро должно было бы объявить и о начале такого расследования.
В показаниях Коми также сказано, что Трамп в личном разговоре просил директора ФБР «оставить в покое» дело его уволенного советника Майкла Флинна, назвав последнего «хорошим парнем». Коми утверждает, что не стал обещать этого. Просьбу Трампа он и другие руководители ФБР восприняли как попытку повлиять на расследование и решили не сообщать о ней следователям.
Коми также раскрывает детали разговора с Трампом во время обеда в Белом доме 27 января. Тогда Трамп спросил его, хочет ли тот остаться в должности директора ФБР. Коми отмечает, что его это насторожило, поскольку они уже несколько раз обсуждали этот вопрос; он заподозрил, что президент хочет выстроить «своего рода покровительственные отношения», что, по мнению Коми, противоречило бы принципу независимости ФБР.
Во время обеда Трамп заявил, что ему «нужна лояльность» директора ФБР и он ждет ее. Коми, по его собственным словам, ответил, что президент может рассчитывать на его честность. Этот разговор бывший глава ФБР вспоминает как «очень неловкий».
Дональд Трамп
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По словам Коми, в телефонном разговоре 30 марта Трамп сказал ему, что "российское расследование" - это "облако", которое мешает ему действовать от лица США и "заключать...
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