Президент США Дональд Трамп неоднократно просил директора ФБР Джеймса Коми (в настоящий момент уволенного) публично объявить, что он не является объектом расследований, связанных с Россией. Об этом сказано в письменном заявлении Коми, опубликованном комитетом Сената по разведке накануне слушаний с его участием.



Джеймс Коми. Фото: Reuters

По словам Коми, в телефонном разговоре 30 марта Трамп сказал ему, что «российское расследование» — это «облако», которое мешает ему действовать от лица США и «заключать сделки для страны». Трамп спросил, что может сделать Коми, чтобы «поднять это облако», и прямо заявил, что необходимо обнародовать факт, что ФБР не ведет в отношении него расследования.

Снова этот вопрос Трамп поднял во время их последнего телефонного разговора 11 апреля, сказано в показаниях.

Коми отмечает, что не стал объяснять Трампу, почему ФБР не хочет делать это объявление. Одной из причин, как пишет он, было то, что тогда бюро должно было бы объявить и о начале такого расследования.

В показаниях Коми также сказано, что Трамп в личном разговоре просил директора ФБР «оставить в покое» дело его уволенного советника Майкла Флинна, назвав последнего «хорошим парнем». Коми утверждает, что не стал обещать этого. Просьбу Трампа он и другие руководители ФБР восприняли как попытку повлиять на расследование и решили не сообщать о ней следователям.

Коми также раскрывает детали разговора с Трампом во время обеда в Белом доме 27 января. Тогда Трамп спросил его, хочет ли тот остаться в должности директора ФБР. Коми отмечает, что его это насторожило, поскольку они уже несколько раз обсуждали этот вопрос; он заподозрил, что президент хочет выстроить «своего рода покровительственные отношения», что, по мнению Коми, противоречило бы принципу независимости ФБР.

Во время обеда Трамп заявил, что ему «нужна лояльность» директора ФБР и он ждет ее. Коми, по его собственным словам, ответил, что президент может рассчитывать на его честность. Этот разговор бывший глава ФБР вспоминает как «очень неловкий».

Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР 9 мая. В своем письме он отдельно выразил Коми благодарность за то, что тот трижды проинформировал его об отсутствии расследования в его отношении. Эта ремарка вызвала вопросы у американских СМИ.

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