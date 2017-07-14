Турция отмечает годовщину попытки военного переворота, уволены тысячи госслужащих

В Турции более 7 тысяч полицейских, госслужащих и преподавателей были уволены в преддверии годовщины попытки госпереворота в стране. Об этом сообщает Reuters. До этого было известно об около 138 тысячах потерявших работу или временно отстраненных от обязанностей человек. Эти данные приводил сайт Turkey Purge — сайт турецких журналистов, ведущих мониторинг.

Попытка военного переворота произошла в Турции 15 июля 2016 года.



Попытка военного переворота в Турции 15 июля 2016 года, Стамбул. Фото: Reuters

Около 22 тысяч человек были уволены из главного управления безопасности страны (при общей численности в 273 тыс. человек) и около 9 тысяч человек — из МВД Турции. Также были отправлены в отставку более 10 тысяч турецких офицеров, около 16,4 тысячи курсантов были отчислены из военных учебных заведений.

В Министерстве здравоохранения уволили 6 тысяч человек, в Министерстве юстиции — более 5 тысяч человек, а также более 4 тысяч судей и прокуроров. Система образования Турции лишилась около 44 тысяч человек.



Попытка военного переворота в Турции 15 июля 2016 года, Стамбул. Фото: Reuters

Турецкие военные предприняли попытку госпереворота 15 июля 2016 года. Попытка завершилась неудачей, в результате столкновений погибли 249 человек, еще более 2 тысяч пострадали. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с этим ввел в стране режим чрезвычайного положения.

В мае 2017 года Эрдоган заявлял о том, что режим ЧП в Турции продлится до тех пор, пока в стране не наступят «благополучие и мир». В июле 2016 года в Турции начались массовые аресты. По официальным данным, которые озвучил министр внутренних дел Сулейман Сойлу в начале апреля текущего года, с июля 2016 года в стране были задержаны почти 113 тысяч граждан. Из них 47 тысяч заключили под стражу, более 65 тысяч человек были отпущены на свободу после задержания и 41,1 тысячи человек находятся под надзором правоохранительных органов.

Власти задерживают людей, которые подозреваются в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Анкара считает его виновным в организации попытки госпереворота. По информации властей Турции, Гюлен вел пропаганду против правительства в школах и просветительских организациях, используя свое общественное движение «Хизмет». Также он внедрял в государственные институты своих сторонников, которые готовились к свержению режима Эрдогана.



Попытка военного переворота в Турции 15 июля 2016 года, Стамбул. Фото: Reuters