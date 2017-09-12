В России продолжилась волна эвакуации школ, административных зданий и торговых центров после анонимных звонков.

Утром 13 сентября о «минировании» зданий сообщили в нескольких новых регионах:

Петропавловск-Камчатский — эвакуированы школы и мэрия

— школы и мэрия Иркутск — эвакуированы школы, аэропорт и торговые центры

— школы, аэропорт и торговые центры Якутск — эвакуированы мэрия и аэропорт

— мэрия и аэропорт Самара — вечером 12 сентября эвакуированы семь торговых центров

— вечером 12 сентября семь торговых центров Саратов — эвакуирована городская администрация, до этого людей вывели из торговых центров

— городская администрация, до этого людей вывели из торговых центров Хабаровск — эвакуированы административные здания, школы, вокзал и торговые центры

— административные здания, школы, вокзал и торговые центры Томск — по свидетельствам очевидцев, объявлена эвакуация нескольких торговых центров и учебных заведений

— по свидетельствам очевидцев, нескольких торговых центров и учебных заведений Кемерово — эвакуированы школы, поликлиника и торговый центр

Источник «Интерфакса» также сообщил об эвакуации аэропортов Читы и Благовещенска. Во всех случаях полиция не нашла взрывных устройств при проверке помещений.

Массовая эвакуация административных и общественных зданий началась в России после 10 сентября. По информации МВД, поводом стали анонимные звонки с виртуальных номеров.

Во всех регионах полиция возбуждает уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. В частности, дело по статье 207 УК, было возбуждено по факту звонков о якобы заложенных бомбах в образовательные учреждения и административных зданиях в Перми, сообщает «Интерфакс». Источник сообщений не найден.