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Генсек ООН назвал семь самых серьезных вызовов для человечества
19.09.2017 21:25 — Новости Мира | Tut.by
Угроза применения ядерного оружия, международный терроризм, разрастание вооруженных конфликтов, изменение климата и непредвиденные последствия научного прогресса входят в число наиболее серьезных вызовов, которые стоят перед человечеством.
Об этом заявил во вторник на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН генсек всемирной организации Антониу Гутерриш.
«Мы — народы» и наша Организация Объединенных Наций сталкивается с серьезными вызовами", — указал он. «Люди страдают и проникаются гневом, — добавил Гутерриш, который впервые выступал с трибуны ГА ООН в качестве административного главы всемирной организации. — Они видят, что ситуация в сфере безопасности ухудшается, растет неравенство, разрастаются конфликты и меняется климат».
«Мировая экономика становится все более интегрированной, однако, возможно, утрачивается чувство мирового сообщества, — подчеркнул Гутерриш. — Среди людей царит разобщенность. Политические споры ужесточаются». Генсек указал, что в настоящее время «мир полон противоречий», вместе с тем он заверил, что при содействии ООН можно «восстановить доверие и сделать мир лучше для всех».
Ядерная угроза и терроризм
Первой в списке наиболее серьезных опасностей для человечества Гутерриш назвал ядерную угрозу, которую он увязал с КНДР. Как подчеркнул генсек ООН, «применение ядерного оружия должно быть чем-то немыслимым». «Даже угрозе его использования не может быть оправдания», — подчеркнул Гутерриш. В связи с этим он подверг резкому осуждению
«Я призываю КНДР и государства, входящие в ООН, полностью выполнять резолюции Совета Безопасности», — подчеркнул Гутерриш. Он обратился к Совбезу с просьбой «сохранять единство» в данном вопросе, так как «лишь оно может позволить добиться денуклеаризации на Корейском полуострове». Гутерриш подчеркнул, что, «ожесточенная риторика может привести к роковой ошибке». Он указал на то, что урегулировать данный кризис можно лишь политическим путем и предостерег мировое сообщества от «скатывания к войне».
Второй в перечне угроз Гутерриш назвал мировой
«Однако этого недостаточно, чтобы бороться с террористами на поле боя или лишать их финансирования», — указал Гутерриш. Он отметил, что необходимо уделить больше внимания «исходным причинам радикализации, в том числе реальным или мнимым несправедливостям, а также высокой безработице и недовольству среди молодежи».
Конфликты и климат
Среди наиболее серьезных вызовов Гутерриш выделил также опасность разрастания различных вооруженных конфликтов. «Никто не выигрывает в сегодняшних войнах. От Сирии до Йемена, от Южного Судана до Сахеля, в Афганистане и в других местах достичь мира могут позволить только политические решения», — указал он.
«Нам не следует тешить себя иллюзиями. Мы не сможем искоренить терроризм, если не разрешим конфликты, создающие хаос, в условиях которого процветают воинствующие экстремисты», — добавил Гутерриш. Он уделил особое внимание
Говоря об угрозе для человечества в связи с
Административный глава всемирной организации подчеркнул, что научные данные, которые свидетельствуют о глобальном потеплении, «являются безупречными» и, в частности, объясняют учащение стихийных бедствий во многих регионах. Гутерриш в связи с этим призвал мировое сообщество активнее выполнять положения Парижского соглашения по климату.
Неравенство, мигранты и «темная сторона» прогресса
Гутерриш указал, что еще одной угрозой для человечества является «растущее неравенство, которое подрывает основы общества». Как констатировал генсек, исправить ситуацию может позволить реализация повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.
Он также заострил внимание на том, какую опасность представляет «темная сторона инноваций». Как пояснил Гутерриш, речь идет о «непредвиденных последствиях научного прогресса», в том числе росте
Гутерриш также отметил, что
Генсек ООН также констатировал, что в мире имеет место кризисная ситуация, вызванная
«Мне больно видеть, что многих беженцев и мигрантов представляют в шаблонном виде и делают козлами отпущения», — добавил генсек ООН. Как он указал, имеют место случаи, когда политики «раздувают негодование» в отношении мигрантов, чтобы «укрепить свои позиции на выборах».
В заключении Гутерриш заверил, что готов к реформированию ООН с тем, чтобы всемирная организация в большей степени соответствовала тем задачам, которые ставят перед ней. Генсек призвал мировое сообщество к единству и отметил, что лишь сообща государства смогут обеспечить выполнение положений Устава ООН.
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Антониу Гуттериш впервые выступил с трибуны Генассамблеи в качестве административного главы всемирной организации.
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