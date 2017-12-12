Акайед Улла, обвиняемый в совершении теракта в здании автобусного терминала в Нью-Йорке, перед нападением опубликовал в «Фейсбуке» обращение к президенту США Дональду Трампу.



Фото: CBS

«Трамп, ты не смог защитить свою страну», — писал Акайед Улла, и во вторник эта публикация была приобщена к делу федеральной прокуратурой при официальном предъявлении обвинений.

27-летнему выходцу из Бангладеш предъявлены обвинения в терроризме по нескольким статьям. Его обвиняют в предоставлении материальной поддержки иностранной террористической организации, использовании оружия массового поражения и организации взрыва в общественном месте.

Акайед Улла привел в действие самодельное взрывное устройство в восточной части Манхэттена, недалеко от Таймс-сквер, в автобусном терминале Портового управления Нью-Йорка.

В результате самоподрыва Улла получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения.

ак сообщили прокуроры, Улла заявил на допросе, что изготовил взрывное устройство самостоятельно у себя дома, использовав, в частности, электрическую гирлянду для рождественской елки.

Сейчас подозреваемый находится в больнице в тяжелом состоянии. Полицейские проводят обыск в его жилье в Бруклине.

По мнению полиции, обвиняемый действовал в одиночку.

Улла приехал в США из Бангладеш по семейной визе в 2011 году.

По информации властей Бангладеш, на родине у него не было проблем с законом. Последний раз он побывал там в сентябре этого года, проведя в стране около полутора месяцев, как явствует из рассказа его дяди агентству АП.

Как сообщает New York Times, Улла сказал полицейским, что вдохновился прошлогодней атакой на рождественскую ярмарку в Берлине, пытаясь «отомстить» США за удары по боевикам группировки «Исламское государство».

По предварительным данным, сам нападавший не имел прямых связей с группировкой.

По информации New York Times, Улла пошел на такой шаг в отместку за авиаудары США по территориям, занятым боевиками ИГ в Сирии и других странах.

Си-эн-эн сообщает, что Улла рассказал следователям, что сделал это из-за «недавних действий Израиля в Газе».

Череда нападений

Это не первое нападение в Нью-Йорке за последние несколько недель.

В октябре 29-летний иммигрант из Узбекистана Сайфулло Саипов сбил на арендованном им в Нью-Джерси автофургоне несколько десятков людей в нижнем Манхэттене. Восемь из них погибли, 11 получили серьезные травмы.

Пикап, который вел Саипов, проехал по велосипедной дорожке манхэттенской улицы Уэст-стрит около полутора километров, наезжая на пешеходов и велосипедистов, и остановился, врезавшись в школьный автобус.