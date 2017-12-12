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Обвиняемый во взрыве в Нью-Йорке предупреждал Трампа в "Фейсбуке"
13.12.2017 00:24 — Новости Мира | Tut.by
Акайед Улла, обвиняемый в совершении теракта в здании автобусного терминала в Нью-Йорке, перед нападением опубликовал в «Фейсбуке» обращение к президенту США Дональду Трампу.
«Трамп, ты не смог защитить свою страну», — писал Акайед Улла, и во вторник эта публикация была приобщена к делу федеральной прокуратурой при официальном предъявлении обвинений.
27-летнему выходцу из Бангладеш предъявлены обвинения в терроризме по нескольким статьям. Его обвиняют в предоставлении материальной поддержки иностранной террористической организации, использовании оружия массового поражения и организации взрыва в общественном месте.
Акайед Улла
В результате самоподрыва Улла получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения.
ак сообщили прокуроры, Улла заявил на допросе, что изготовил взрывное устройство самостоятельно у себя дома, использовав, в частности, электрическую гирлянду для рождественской елки.
Сейчас подозреваемый находится в больнице в тяжелом состоянии. Полицейские проводят обыск в его жилье в Бруклине.
По мнению полиции, обвиняемый действовал в одиночку.
Улла приехал в США из Бангладеш по семейной визе в 2011 году.
По информации властей Бангладеш, на родине у него не было проблем с законом. Последний раз он побывал там в сентябре этого года, проведя в стране около полутора месяцев, как явствует из рассказа его дяди агентству АП.
Как сообщает New York Times, Улла сказал полицейским, что вдохновился прошлогодней атакой на рождественскую ярмарку в Берлине, пытаясь «отомстить» США за удары по боевикам группировки «Исламское государство».
По предварительным данным, сам нападавший не имел прямых связей с группировкой.
По информации New York Times, Улла пошел на такой шаг в отместку за авиаудары США по территориям, занятым боевиками ИГ в Сирии и других странах.
Си-эн-эн сообщает, что Улла рассказал следователям, что сделал это из-за «недавних действий Израиля в Газе».
Череда нападений
Это не первое нападение в Нью-Йорке за последние несколько недель.
В октябре 29-летний иммигрант из Узбекистана Сайфулло Саипов сбил на арендованном им в Нью-Джерси автофургоне несколько десятков людей в нижнем Манхэттене. Восемь из них погибли, 11 получили серьезные травмы.
Пикап, который вел Саипов, проехал по велосипедной дорожке манхэттенской улицы Уэст-стрит около полутора километров, наезжая на пешеходов и велосипедистов, и остановился, врезавшись в школьный автобус.
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Во вторник эта публикация была приобщена к делу федеральной прокуратурой при официальном предъявлении обвинений.
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