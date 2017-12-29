Президентом Либерии стал самый известный футболист Африки. А вице-президентом - экс-жена военного преступника

На выборах президента Либерии победил 51-летний Джордж Веа — единственный обладатель «Золотого мяча» и звания футболиста года по версии ФИФА из Африки. Это событие примечательно не только тем, что главой государства станет знаменитый спортсмен, но и тем, что в Либерии впервые за долгое время произойдет мирный транзит власти. При этом вице-президентом страны станет бывшая жена бывшего президента страны Чарльза Тейлора, осужденного за военные преступления.



Мужчина идет мимо грузовика с изображением Джорджа Веа. 27 декабря 2017 года. Фото: Reuters

Либерия — небольшое государство в Западной Африке, основанное в середине XIX века бывшими рабами, приехавшими из США при поддержке Американского колонизационного общества. Эта организация была основана белыми американцами, часть из которых в принципе выступала против рабства, а часть — принадлежала к рабовладельцам и опасалась влияния свободных черных на настроения в среде рабов.

В XX веке Либерия тесно сотрудничала с США — территория страны использовалась американцами как база в годы Второй мировой войны. Во время холодной войны США перечислили правительству Либерии сотни миллионов долларов. Потомки выходцев из Соединенных Штатов, так называемые американо-либерийцы, составляли правящую элиту в Либерии до 1980 года.

В 1980-м военные под предводительством Сэмюэла Доу, происходившего из племени кран, захватили власть в стране, убив президента Уильяма Толберта. В 1989-м в стране началась гражданская война, и Доу был похищен повстанцами, подвергнут пыткам и убит. Лидером главной группировки повстанцев был Чарльз Тейлор — бывший чиновник, который уехал в США после обвинений в хищениях, там сбежал из тюрьмы (как он позже утверждал, при помощи агентов ЦРУ), оказался в Ливии и создал (как считается, при поддержке ливийского диктатора Муаммара Каддафи) Национальный патриотический фронт Либерии. В ходе Первой гражданской войны фронт захватил большую часть страны; Тейлор поддерживал боевиков в соседней Сьерра-Леоне, где также началась гражданская война; Объединенный революционный фронт в обмен на алмазы получал от него оружие.

В 1997 году, после окончания первой войны, Чарльз Тейлор победил на президентских выборах. Одним из слоганов кампании, согласно распространенному утверждению, был «Он убил мою маму, он убил моего папу, но я проголосую за него». В 1999 году в стране началась Вторая гражданская война — на этот раз повстанцы действовали против Тейлора; считается, что их поддерживали правительства соседних Гвинеи и Кот-дʼИвуара.

В 2003 году на Специальном суде по гражданской войне Сьерра-Леоне прокурор объявил о выдвижении против Тейлора обвинений в военных преступлениях. Тейлор, которого к тому моменту вынудили принять участие в мирных переговорах, ушел в отставку и отправился в изгнание в Нигерию. В 2007 году он был арестован и передан Сьерра-Леоне, и через пять лет приговорен к 50 годам тюрьмы за военные преступления и преступления против человечества, совершенные во время войны в Сьерра-Леоне. Его признали виновным, в частности, в убийствах, сексуальном насилии и использовании детей в качестве солдат. Его содержат в тюрьме в Великобритании, сейчас ему 69 лет.

В 2005 году в Либерии прошли первые после окончания войны президентские выборы. Их выиграла Элен Джонсон-Серлиф — опытный экономист, которая недолгое время успела поработать в правительстве при Уильяме Толберте и Сэмуэле Доу. В 1985-м и 1997 годах она шла на выборы против Доу и Тэйлора и несколько раз была вынуждена покинуть страну из-за преследований. Элен Джонсон-Серлиф стала первой женщиной-президентом в Африке.

Ее главным соперником был Джордж Веа — бывший футболист, которому не было на тот момент 40 лет. Веа — один из самых известных африканских спортсменов, единственный обладатель «Золотого мяча» и звания игрок года по версии ФИФА родом из Африки. Веа вырос в либерийских трущобах и попал в Европу в 1988 году — его взял в «Монако» тогдашний тренер клуба Арсен Венгер. Лучшие годы карьеры Джордж Веа провел в ПСЖ и «Милане». Вот один из самых известных его голов — в 1996 году в матче против «Вероны» он прошел все поле и забил:

Джордж Веа был известен гуманитарной деятельностью — он был послом доброй воли ЮНИСЕФ, после окончания войны, как пишет «Би-би-си», призывал бывших участников боевых действий заняться учебой. Он оплачивал сборной Либерии по футболу международные перелеты и записывал музыкальные диски в рамках антивоенных кампаний и борьбы с лихорадкой Эбола. На момент выборов 2005 года он был одним из самых популярных людей в Либерии и даже выиграл первый тур, но проиграл Эллен Джонсон-Серлиф во втором.

Одним из главных недостатков Веа как кандидата в 2005 году называли явный недостаток образования. Он пошел учиться и закончил университет в США. Снова проиграв выборы в 2011 году (он баллотировался на должность вице-президента), в 2013-м Веа стал сенатором, победив сына Джонсон-Серлиф.

Одним из главных вопросов к выдвижению Веа в 2017 году стало то, что кандидатом в вице-президенты он выбрал Джуэл Говард-Тейлор — бывшую жену Чарльза Тейлора. Она вышла замуж за Тейлора в 1997 году, когда тот стал президентом, и развелась с ним в 2006-м, когда Тэйлор находился в изгнании в Нигерии. К тому моменту она начала собственную карьеру и избралась в местный сенат. Из ее законодательных инициатив международное внимание привлекло предложение ужесточить законодательство против ЛГБТ, введя смертную казнь за мужеложство.

В начале 2017 года стало известно , что Чарльз Тейлор в свой день рождения позвонил из британской тюрьмы сторонникам в Либерии и приободрил их. По данным СМИ, он звонил из тюрьмы и политическим оппонентам — чтобы запугать. Когда стало известно об альянсе Веа и Говард-Тейлор, бывший футболист признал , что и сам говорил по телефону с бывшим президентом — однако, по его словам, никаких связей с осужденным военным преступником у него нет, и разговор был проявлением уважения к бывшему главе государства.

Веа объясняет выбор в напарницы Говард-Тейлор тем, что «она была матерью нации» и «люди ее любят». «Она моя коллега в сенате, она трудолюбивая женщина», — заявил Веа. «У меня нет личной связи с Чарльзом Тейлором. Но члены его семьи — не мои враги. <…> Что случилось во время войны, то случилось. Я считаю, что все, кто участвовал в гражданской войне, были неправы», — сказал он. Он заверил, что Тейлор не имеет никакого отношения к их кампании.

Джордж Веа и Джуэл Говард-Тэйлор заняли первое место в первом туре в октябре, обойдя действующего вице-президента Джозефа Бокайя. Во втором туре, который состоялся 26 декабря, они набрали 61,5% голосов (окончательные результаты будут объявлены 29 декабря).

Передача власти от Эллен Джонсон-Сирлеф к Джорджу Веа станет первым мирным демократическим транзитом власти в новейшей истории страны. Среди главных заслуг Джонсон-Серлиф, как пишет Deutsche Welle, — сохранение в стране мира, списание части долгов и привлечение в страну инвесторов. В то же время Либерия — по-прежнему одна из беднейших стран мира с разрушенной инфраструктурой; в ходе гражданских войн погибли более 250 тысяч человек, а эпидемия лихорадки Эбола в середине 2010-х годов унесла жизни почти пяти тысяч человек. В ходе своей кампании, ориентированной прежде всего на молодежь, Веа обещал, в частности, строить дороги. «Либерия — одно из старейших государств в Африке, но у нас даже нет дорог», — объяснил он журналистам.