Путин считает смешным предположения о возвращении на президентский пост в 2030 году

Президент России Владимир Путин считает смешным предположение о том, что он может вернуться на президентский пост в 2030 году.



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«То, что вы говорите, немного смешно, — сказал 65-летний Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. — Давайте посчитаем… Я что, до ста лет буду здесь сидеть? Нет!».

По результатам предварительных подсчетов Путин лидирует на прошедших в воскресенье выборах президента РФ с поддержкой 75,5% избирателей.

Конституция РФ запрещает одному человеку занимать пост президента более двух сроков подряд. Соответственно Путин, который является действующим президентом с 2012 года, после стартующего 7 мая следующего президентского мандата не сможет снова претендовать на высший государственный пост. Теоретически, пропустив после этого один президентский срок с 2024 по 2030, он снова будет иметь право баллотироваться.

Владимир Путин, выступая в своем предвыборном штабе, заявил, что у него пока нет планов проводить конституционную реформу.

Путин также рассказал журналистам, что с сегодняшнего дня начал «предметно» думать над кадровыми назначениями, в том числе о кандидатуре на пост главы правительства. Однако он отметил, что по закону назначения должен производить президент, вступивший в должность, и он объявит о своих решениях после инаугурации.