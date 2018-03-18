ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин считает смешным предположения о возвращении на президентский пост в 2030 году

19.03.2018 00:44 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент России Владимир Путин считает смешным предположение о том, что он может вернуться на президентский пост в 2030 году.


Фото: Reuters

«То, что вы говорите, немного смешно, — сказал 65-летний Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. — Давайте посчитаем… Я что, до ста лет буду здесь сидеть? Нет!».

По результатам предварительных подсчетов Путин лидирует на прошедших в воскресенье выборах президента РФ с поддержкой 75,5% избирателей.

Конституция РФ запрещает одному человеку занимать пост президента более двух сроков подряд. Соответственно Путин, который является действующим президентом с 2012 года, после стартующего 7 мая следующего президентского мандата не сможет снова претендовать на высший государственный пост. Теоретически, пропустив после этого один президентский срок с 2024 по 2030, он снова будет иметь право баллотироваться.

Владимир Путин, выступая в своем предвыборном штабе, заявил, что у него пока нет планов проводить конституционную реформу.

Путин также рассказал журналистам, что с сегодняшнего дня начал «предметно» думать над кадровыми назначениями, в том числе о кандидатуре на пост главы правительства. Однако он отметил, что по закону назначения должен производить президент, вступивший в должность, и он объявит о своих решениях после инаугурации.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конституция РФ запрещает одному человеку занимать пост президента более двух сроков подряд.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Путин исключил ответ на ограничения россиян в Украине во время выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика