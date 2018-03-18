Владимир Путин, по последним данным, получил на выборах президента 56 202 497 голосов. Это максимальное число голосов, которые когда-либо были отданы за кандидата в президенты России: предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Медведеву, он в 2008 году получил более 52 миллионов голосов.



Фото: Reuters

«Это огромное событие для страны — избрание президента РФ. По предварительным результатам, у нас победитель Владимир Владимирович Путин, который набрал такое беспрецедентное количество голосов», — объявила журналистам глава ЦИК России Элла Памфилова.

Чтобы понять, насколько беспрецедентным является этот результат, можно вспомнить, что на выборы в Госдуму в 2016-м пришли только 52,7 миллиона избирателей — почти на четыре миллиона меньше, чем проголосовали 18 марта за одного лишь Путина.

При этом явка на президентских выборах, за повышение которой активно боролись власти, немного не дотянула до рекордной и составила почти 67,5%. Самыми популярными (69,8%) остаются президентские выборы 2008 года, на которых победил Медведев.

Как следует из данных ЦИК, выросла популярность Путина и в двух главных российских городах — Москве и Санкт-Петербурге. В российской столице за Путина проголосовало свыше 3,2 млн человек или 70,88% пришедших на выборы. На предыдущих выборах Путина в Москве поддержало только 1,99 млн избирателей или 46,95% от пришедших на участки.

Сходные результаты зафиксированы и в Петербурге. В 2018 году Путин собрал в «северной столице» 75,01% голосов, тогда как в 2012-м — только 58,77% (1,4 млн).

Резкий рост популярности Путина зафиксирован даже на участках, расположенных за пределами России — 84,4% против 73,24% в 2012 году.​

Как голосовали в регионах

Рекордные показатели как обычно зафиксированы в республиках Северного Кавказа. Лидер — Кабардино-Балкария, где при явке в почти 92% за Путина проголосовали 93%. По этим показателям регион обогнал традиционных лидеров: Чечню (явка и голоса за Путина — около 91,5%, цифры совпадают) и Дагестан (явка — 87,5%, голосов за Путина — 90,7%). В 2012 году в Чечне за Путина отдали 99,8% голосов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Помимо перечисленных кавказских республик есть только три региона, где Путин набрал больше 90%. Это Тыва (92%), где такие цифры показывают на протяжении многих лет, и Крым с Севастополем, которые впервые участвовали в выборах российского президента.

Источники СМИ в Кремле ранее неоднократно заявляли , что голосование в Крыму должно стать «вторым референдумом», то есть «проверкой на легитимность присоединения полуострова к России». Результат Путина оказался скромнее, чем итоги самого референдума о присоединении: в Крыму действующий президент получил 92,2% голосов (за присоединение к РФ выступили почти 96,8%), а в Севастополе — 90,2% (на референдуме — 95,6). Явка на полуострове не превысила 80%, что на десять процентных пунктов ниже показателей 2014 года.

Какие были нарушения

Вбросы пачек бюллетеней в урны — зафиксированы по всей России, от подмосковных Люберец до Дагестана. Сразу в нескольких случаях избиркомы принимали решения об аннулировании результатов голосования. Итоги голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года отменены на пяти участках в трех субъектах России, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Как отмечает движение «Голос», поскольку за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, а также региональных центров наблюдателей на участках почти нет, полагаться приходится только на видеонаблюдение.

Это значит, что вбросов могло быть больше.

«Зачистка» списков избирателей — когда избиратель приходит на голосование, но выясняет, что его нет в книгах участковой комиссии. Еще до выборов глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказывала , что из списков убрали почти два миллиона «мертвых душ». Она утверждала, что речь идет только о тех, кто ошибочно числится по старому адресу или уехал за границу. Корреспондент «Медузы» был свидетелем того, как в в Москве списках не находили людей, которые никогда в жизни не меняли место регистрации. Это значит, что «зачистку» списков могли использовать для искусственного повышения явки.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Голосование по месту нахождения — впервые на федеральных выборах был использован новый механизм выбора избирательного участка. Чтобы двойное голосование было невозможным, в комиссии присылали списки «выбывших» и «прибывших». Процедуру соблюдали не везде — известен как минимум один случай , когда представитель «Яблока» Павел Мельников из-за ошибки участковой комиссии смог проголосовать дважды, в Москве и Подмосковье. ЦИК потребовал составить против него протокол об административном нарушении. Это значит, что из-за случайного или намеренного игнорирования процедуры на местах двойных голосований могло быть больше.

Ненормальное распределение голосов — в регионах снова обнаружены странности в математических закономерностях при распределении голосов. Как отметил исследователь электоральной статистики Сергей Шпилькин, уровень фальсификаций оказался рекордно низким, но не нулевым. Есть сразу несколько регионов, где на многих участках явка была ровно 70% с такими же круглыми значениями голосов за Путина. Подозрительные пики есть даже в Петербурге, зато в Москве распределение практически идеальное и соответствует кривой Гаусса.



Фото: Reuters

Окончательные итоги — через 10 дней

За кандидата от КПРФ Грудинина отдали свои голоса свыше 8,6 млн избирателей, за Жириновского — порядка 4,15 млн.

Четвертое место занимает выдвинутая «Гражданской инициативой» Ксения Собчак с 1,67% голосов избирателей. За нее проголосовали более 1,22 млн человек.

Далее следуют следуют Григорий Явлинский («Яблоко») с 1,04%, Борис Титов (Партия роста) с 0,76%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») с 0,68%, Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз») с 0,65% голосов. За каждого из них свои голоса отдали менее 1 млн человек.

Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала выборы транспарентными и сообщила, что серьезных нарушений не зафиксировано.

По ее словам, «по сравнению с 2012 годом, даже если посмотреть на так называемую карту нарушений, то их по крайней мере в два раза было меньше, сообщений о возможных нарушений».

Официальные окончательные итоги выборов президента России будут подведены в течение 10 дней.

«Это предварительные итоги голосования. В соответствии с законом теперь у ЦИК есть в распоряжении 10 дней для окончательного определения итогов выборов на основании первых экземпляров протоколов избирательных комиссий субъектов России и двух зарубежных территориальных зарубежных избирательных комиссий», — пояснила Памфилова.

Инаугурация президента России запланирована на 7 мая.