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Путин выиграл президентские выборы с "историческим рекордом"
19.03.2018 12:34 — Новости Мира | Tut.by
Владимир Путин, по последним данным, получил на выборах президента 56 202 497 голосов. Это максимальное число голосов, которые когда-либо были отданы за кандидата в президенты России: предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Медведеву, он в 2008 году получил более 52 миллионов голосов.
«Это огромное событие для страны — избрание президента РФ. По предварительным результатам, у нас победитель Владимир Владимирович Путин, который набрал такое беспрецедентное количество голосов», — объявила журналистам глава ЦИК России Элла Памфилова.
Чтобы понять, насколько беспрецедентным является этот результат, можно вспомнить, что на выборы в Госдуму в 2016-м пришли только 52,7 миллиона избирателей — почти на четыре миллиона меньше, чем проголосовали 18 марта за одного лишь Путина.
При этом явка на президентских выборах, за повышение которой активно боролись власти, немного не дотянула до рекордной и составила почти 67,5%. Самыми популярными (69,8%) остаются президентские выборы 2008 года, на которых победил Медведев.
Как следует из данных ЦИК, выросла популярность Путина и в двух главных российских городах — Москве и Санкт-Петербурге. В российской столице за Путина проголосовало свыше 3,2 млн человек или 70,88% пришедших на выборы. На предыдущих выборах Путина в Москве поддержало только 1,99 млн избирателей или 46,95% от пришедших на участки.
Сходные результаты зафиксированы и в Петербурге. В 2018 году Путин собрал в «северной столице» 75,01% голосов, тогда как в 2012-м — только 58,77% (1,4 млн).
Резкий рост популярности Путина зафиксирован даже на участках, расположенных за пределами России — 84,4% против 73,24% в 2012 году.
Как голосовали в регионах
Рекордные показатели как обычно зафиксированы в республиках Северного Кавказа. Лидер — Кабардино-Балкария, где при явке в почти 92% за Путина проголосовали 93%. По этим показателям регион обогнал традиционных лидеров: Чечню (явка и голоса за Путина — около 91,5%, цифры совпадают) и Дагестан (явка — 87,5%, голосов за Путина — 90,7%). В 2012 году в Чечне за Путина отдали 99,8% голосов.
Помимо перечисленных кавказских республик есть только три региона, где Путин набрал больше 90%. Это Тыва (92%), где такие цифры показывают на протяжении многих лет, и Крым с Севастополем, которые впервые участвовали в выборах российского президента.
Источники СМИ в Кремле ранее
Какие были нарушения
Вбросы пачек бюллетеней в урны — зафиксированы по всей России, от подмосковных Люберец до Дагестана. Сразу в нескольких случаях избиркомы принимали решения об аннулировании результатов голосования. Итоги голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года отменены на пяти участках в трех субъектах России, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Как
Это значит, что вбросов могло быть больше.
«Зачистка» списков избирателей — когда избиратель приходит на голосование, но выясняет, что его нет в книгах участковой комиссии. Еще до выборов глава Центризбиркома Элла Памфилова
Голосование по месту нахождения — впервые на федеральных выборах был использован новый механизм выбора избирательного участка. Чтобы двойное голосование было невозможным, в комиссии присылали списки «выбывших» и «прибывших». Процедуру соблюдали не везде — известен как минимум один
Ненормальное распределение голосов — в регионах снова обнаружены странности в математических закономерностях при распределении голосов. Как
Окончательные итоги — через 10 дней
За кандидата от КПРФ Грудинина отдали свои голоса свыше 8,6 млн избирателей, за Жириновского — порядка 4,15 млн.
Четвертое место занимает выдвинутая «Гражданской инициативой» Ксения Собчак с 1,67% голосов избирателей. За нее проголосовали более 1,22 млн человек.
Далее следуют следуют Григорий Явлинский («Яблоко») с 1,04%, Борис Титов (Партия роста) с 0,76%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») с 0,68%, Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз») с 0,65% голосов. За каждого из них свои голоса отдали менее 1 млн человек.
Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала выборы транспарентными и сообщила, что серьезных нарушений не зафиксировано.
По ее словам, «по сравнению с 2012 годом, даже если посмотреть на так называемую карту нарушений, то их по крайней мере в два раза было меньше, сообщений о возможных нарушений».
Официальные окончательные итоги выборов президента России будут подведены в течение 10 дней.
«Это предварительные итоги голосования. В соответствии с законом теперь у ЦИК есть в распоряжении 10 дней для окончательного определения итогов выборов на основании первых экземпляров протоколов избирательных комиссий субъектов России и двух зарубежных территориальных зарубежных избирательных комиссий», — пояснила Памфилова.
Инаугурация президента России запланирована на 7 мая.
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При этом явка на президентских выборах, за повышение которой активно боролись власти, немного не дотянула до рекордной и составила почти 67,5%. Самыми популярными...
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