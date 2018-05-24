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Госдеп о выводах следственной группы: пришло время России ответить за свою ложь о МН17

25.05.2018 07:40 — Новости Мира | Tut.by  
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В Госдепе США заявили, что полностью доверяют выводам международной Совместной следственной группы относительно катастрофы самолета MH17. Об этом говорится в заявлении американского ведомства.


Фото: Reuters

«США полностью доверяют выводам Совместной следственной группы (JIT), представленным 24 мая прокуратурой Нидерландов: для поражения самолета МН-17 была применена ракетная пусковая установка из 53-й зенитной бригады России, расположенной в Курске. Эти выводы подтверждают то, что мы сказали в первые дни после этой трагедии: MH17 был сбит зенитной ракетой „Бук“, выпущенной с территории на востоке Украины, контролируемой Россией» , — отметили в Госдепе.

Также в США напомнили о решении Совбеза ООН, что «все причастные должны быть привлечены к ответственности», а все государства должны в полной мере взаимодействовать в усилиях по установлению такой ответственности.

«Мы призываем Россию соблюдать и выполнять резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН (от 2014 года). Пришло время для России прекратить свою ложь и объяснить ее роль в поражении самолета», — заявили в Вашингтоне.

Кроме этого, в Госдепе выразили уверенность в способности голландской системы уголовного правосудия преследовать ответственных законным и справедливым способом.

«Мы снова выражаем наши глубокие соболезнования семьям и друзьям жертв и призываем к установлению справедливости от имени 298 невинных гражданских лиц, погибших в тот день», — говорится в заявлении.

Напомним, 24 мая, JIT сообщила, что пассажирский самолет был сбит российским зенитным комплексом «Бук», который прибыл в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил России, расположенной под Курском.

В Минобороны России в ответ на это заявили, что «ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил Российской Федерации никогда не пересекал российско-украинскую границу». МИД России назвал выводы международной следственной комиссии по расследованию крушения самолета Boeing MH17 на востоке Украины «предвзятыми и однобокими».

Позже президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва может признать выводы международной Совместной следственной группы по катастрофы самолета MH17 только тогда, когда будет принимать в расследовании полноценное участие.

Малайзийский Boeing 777 потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек. Все они погибли.

 
 
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