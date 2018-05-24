|
Госдеп о выводах следственной группы: пришло время России ответить за свою ложь о МН17
25.05.2018 07:40 — Новости Мира | Tut.by
В Госдепе США заявили, что полностью доверяют выводам международной Совместной следственной группы относительно катастрофы самолета MH17. Об этом говорится
«США полностью доверяют выводам Совместной следственной группы (JIT),
Также в США напомнили о решении Совбеза ООН, что «все причастные должны быть привлечены к ответственности», а все государства должны в полной мере взаимодействовать в усилиях по установлению такой ответственности.
«Мы призываем Россию соблюдать и выполнять резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН (от 2014 года). Пришло время для России прекратить свою ложь и объяснить ее роль в поражении самолета», — заявили в Вашингтоне.
Кроме этого, в Госдепе выразили уверенность в способности голландской системы уголовного правосудия преследовать ответственных законным и справедливым способом.
«Мы снова выражаем наши глубокие соболезнования семьям и друзьям жертв и призываем к установлению справедливости от имени 298 невинных гражданских лиц, погибших в тот день», — говорится в заявлении.
Напомним, 24 мая,
В Минобороны России в ответ на это
Позже президент России Владимир Путин
Малайзийский Boeing 777 потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек. Все они погибли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также в США напомнили о решении Совбеза ООН, что "все причастные должны быть привлечены к ответственности", а все государства должны в полной мере...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)