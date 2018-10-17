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СМИ узнали о взятых в заложники боевиками ИГ в Сирии европейцах
18.10.2018 01:30 — Новости Мира | Tut.by
Среди 700 человек, взятых в заложники боевиками террористической группировки «Исламское государство» в подконтрольном им населенном пункте Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, есть граждане западноевропейских и других государств. Об этом сообщили
«Среди заложников ИГ в этом районе находятся уже более 700 человек, в том числе граждане западноевропейских и других государств», — заявил источник
Эту информацию подтвердили источники
«Имитация борьбы с террористами в данном районе Сирии длится уже более полугода и используется Вашингтоном для оправдания своего незаконного присутствия в этой стране», — подчеркнул он.
Кроме того, источники агентств сообщили, что террористы «Исламского государства» 13 октября совершили вооруженное нападение на лагерь беженцев в районе населенного пункта Эль-Бахра в провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего в заложники были взяты и вывезены в Хаджин около 130 арабских семей.
Собеседник ТАСС заявил, что для освобождения заложников боевики требуют от Сирийских демократических сил (СДС), которые ведут боевые действия на стороне коалиции, отпустить всех ранее арестованных сторонников, а также передать под контроль террористов некоторые территории на восточном берегу Евфрата. Источник отметил, что в качестве давления боевики ежедневно проводят казни заложников.
15 октября в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщили, что несмотря на заявления Вашингтона о победе над боевиками «Исламского государства» в Сирии, террористыи установили контроль над полосой длиной в 20 км вдоль восточного берега реки Евфрат и взяли в плен около 700 человек.
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Среди 700 человек, взятых в заложники боевиками террористической группировки "Исламское государство" в подконтрольном им населенном пункте Хаджин в сирийской...
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