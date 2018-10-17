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СМИ узнали о взятых в заложники боевиками ИГ в Сирии европейцах

18.10.2018 01:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Среди 700 человек, взятых в заложники боевиками террористической группировки «Исламское государство» в подконтрольном им населенном пункте Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, есть граждане западноевропейских и других государств. Об этом сообщили «Интерфакс», «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на военно-дипломатические источники.

«Среди заложников ИГ в этом районе находятся уже более 700 человек, в том числе граждане западноевропейских и других государств», — заявил источник «Интерфакс».

Эту информацию подтвердили источники «РИА Новости» и ТАСС. По словам собеседника «РИА Новости», в Хаджине продолжается безрезультатное наступление курдских формирований при поддержке коалиции во главе с Соединенными Штатами на боевиков ИГ.

«Имитация борьбы с террористами в данном районе Сирии длится уже более полугода и используется Вашингтоном для оправдания своего незаконного присутствия в этой стране», — подчеркнул он.

Кроме того, источники агентств сообщили, что террористы «Исламского государства» 13 октября совершили вооруженное нападение на лагерь беженцев в районе населенного пункта Эль-Бахра в провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего в заложники были взяты и вывезены в Хаджин около 130 арабских семей.

Собеседник ТАСС заявил, что для освобождения заложников боевики ​требуют от Сирийских демократических сил (СДС), которые ведут боевые действия на стороне коалиции, отпустить всех ранее арестованных сторонников, а также передать под контроль террористов некоторые территории на восточном берегу Евфрата. Источник отметил, что в качестве давления боевики ежедневно проводят казни заложников.

15 октября в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщили, что несмотря на заявления Вашингтона о победе над боевиками «Исламского государства» в Сирии, террористыи установили контроль над полосой длиной в 20 км вдоль восточного берега реки Евфрат и взяли в плен около 700 человек.

 
 
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Среди 700 человек, взятых в заложники боевиками террористической группировки "Исламское государство" в подконтрольном им населенном пункте Хаджин в сирийской...
 
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