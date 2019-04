Посольство РФ в США подготовило доклад о приписываемом вмешательстве в выборы 2016 года

Источник материала: Tut.by

Посольство РФ в Соединенных Штатах опубликовало в пятницу 120-страничный доклад , в котором приведены примеры необоснованных обвинений США в связи с приписываемым вмешательством в президентские выборы 2016 года, а также перечислены действия российских дипломатов, чтобы опротестовать обвинения американской стороны.



Фото: Reuters

«Почти три года прошло с того момента, как первая сфабрикованная новость появилась в американских СМИ на тему „российского вмешательства“ и „сговора“, чтобы дискредитировать президента Дональда Трампа, а затем саботировать его деятельность на посту, в том числе усилия по стабилизации российско-американских отношений», — говорится в докладе. «Расследование [спецпрокурора Роберта Мюллера] не показало никаких реальных доказательств в поддержку заявлений о кибератаках Москвы или попытках „подорвать демократию“. Все это время Россия указывала на сфабрикованный характер этих инсинуаций», — говорится в заявлении диппредставительства.

В докладе, подготовленном российскими дипломатами, приведен список «безосновательных обвинений в адрес России со стороны американских СМИ», в числе которых перечислены статьи газет The New York Times, The Washington Post, Politico, телеканалов CNN и NBC. Также в нем отражены примеры нападок на российское посольство и прессу, а также истерии из-за «хакерского вмешательства России по всему миру».

Посольство в своем докладе подготовило список безосновательных обвинений со стороны американских политиков и официальных лиц. Так, диппредставительство приводит ссылки на заявления Министерства внутренней безопасности США, ряда законодателей и членов американской администрации. Кроме того, в нем приведен ряд беспочвенных обвинений со стороны американских экспертов.