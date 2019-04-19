ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посольство РФ в США подготовило доклад о приписываемом вмешательстве в выборы 2016 года

20.04.2019 08:08 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Посольство РФ в Соединенных Штатах опубликовало в пятницу 120-страничный доклад, в котором приведены примеры необоснованных обвинений США в связи с приписываемым вмешательством в президентские выборы 2016 года, а также перечислены действия российских дипломатов, чтобы опротестовать обвинения американской стороны.


Фото: Reuters

«Почти три года прошло с того момента, как первая сфабрикованная новость появилась в американских СМИ на тему „российского вмешательства“ и „сговора“, чтобы дискредитировать президента Дональда Трампа, а затем саботировать его деятельность на посту, в том числе усилия по стабилизации российско-американских отношений», — говорится в докладе. «Расследование [спецпрокурора Роберта Мюллера] не показало никаких реальных доказательств в поддержку заявлений о кибератаках Москвы или попытках „подорвать демократию“. Все это время Россия указывала на сфабрикованный характер этих инсинуаций», — говорится в заявлении диппредставительства.

В докладе, подготовленном российскими дипломатами, приведен список «безосновательных обвинений в адрес России со стороны американских СМИ», в числе которых перечислены статьи газет The New York Times, The Washington Post, Politico, телеканалов CNN и NBC. Также в нем отражены примеры нападок на российское посольство и прессу, а также истерии из-за «хакерского вмешательства России по всему миру».

Посольство в своем докладе подготовило список безосновательных обвинений со стороны американских политиков и официальных лиц. Так, диппредставительство приводит ссылки на заявления Министерства внутренней безопасности США, ряда законодателей и членов американской администрации. Кроме того, в нем приведен ряд беспочвенных обвинений со стороны американских экспертов.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В документе, в частности, приведен список «безосновательных обвинений в адрес России со стороны американских СМИ».
 
Новости дня
Новости в мире
 
«В зале есть человек, который может совершить теракт». Прошли теледебаты с участием Порошенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.04.2019
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика