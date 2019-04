«Террористическая ячейка, управляемая семьей». СМИ рассказали об организаторах взрывов на Шри-Ланке

Источник материала: Tut.by

Взрывы в отелях Shangri-La и Cinnamon Grand на Шри-Ланке 21 апреля организовали два брата. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на следователя.

Серия взрывов на Шри-Ланке — в отелях Shangri-La и Cinnamon Grand были совершены двумя братьями, чьи имена не разглашаются. Они взорвали себя, когда постояльцы стояли в очереди на завтрак в отелях.

По словам следователя, братьям было больше 20 лет, они сыновья владельца бизнеса по торговле специями.

Он также рассказал, что когда полицейские пришли к их дому, жена одного из братьев взорвала бомбу, в результате чего погибли она и двое ее детей, а также три сотрудника правоохранительных органов.

«Это была одна террористическая ячейка, управляемая одной семьей», — заявил следователь.

Между тем связанное с террористической организацией «Исламское государство» агентство Amaq опубликовало фотографию, на которой запечатлены смертники, устроившие взрывы на Шри-Ланке. На снимке восемь человек, только один из них не скрывает лицо — утверждается, что это идейный вдохновитель террористов имам Захран Хашим.

#BREAKING : #ISIS ' #Amaq News Agency releases a video showing #SriLanka attackers pledging to #ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi. The video shows eight men pledging together, led by #Moulvi #Zahran #Hashim ( #ZahranHashim ) the suspected «mastermind» of the attacks. pic.twitter.com/reDVI86u7Q