Из-за торговой войны с США китайские фанаты «Игры престолов» остались без финальной серии

Источник материала: Tut.by

В Китае видеоплатформа Tencent Video, которая занимается трансляцией контента американского телеканала HBO, не показала финал сериала «Игра престолов», пишет The Wall Street Journal.

Вместо финальной серии на платформе появилось объявление о технических проблемах. Tencent пообещала уведомить зрителей о новом времени вещания, однако это сообщение появилось лишь за час до того, как должна была начаться трансляция.

Действия вещателя вызвали недовольство у фанатов сериала. Некоторые потребовали от Tencent возместить им плату за пользование сервисом, которая составляет $ 2,89 в месяц. Один из пользователей, пишет WSJ, заявил, что специально ради просмотра финальной серии взял отгул на работе.

Представитель HBO заявил, что Китай запретил Tencent транслировать «Игру престолов» из-за торгового спора с США. Представитель американского телеканала подчеркнул, что никаких проблем с трансляцией не возникало, и переадресовал все вопросы к китайским партнерам.

WSJ отмечает, что на фоне торгового спора с США и связанного с этим политического обострения китайские телеканалы начали транслировать откровенно антиамериканский контент. Так, гостелеканал China Central Television в прайм-тайм начал транслировать антиамериканские фильмы, а CCTV-6 показал несколько картин, рассказывающих о победах китайской и корейской армий над американцами в годы Корейской войны. Об изменении политики вещания китайских телеканалов сообщает и CNN. По данным телеканала, в воскресенье, 19 мая, в КНР не пустили в телеэфир сериал Over the Sea I Come to You. Этот сериал рассказывал о китайце, отправившем своего сына на учебу в Соединенные Штаты.

20 мая руководство Google отказалось от сотрудничества с китайской Huawei, обвиняемой в промышленном шпионаже и хищении американских технологий. Такое решение было принято после того, как Министерство торговли США пообещало внести китайскую компанию в черный список. В результате Huawei, один из крупнейших производителей смартфонов в мире, лишился доступа к обновлению операционной системы Android.

Решение Министерства торговли США Reuters называл продолжением экономического конфликта между США и Китаем и очередным инструментом давления Белого дома на Пекин.

В России показ финальной серии «Игры престолов» задержали на полтора часа относительно общемировой премьеры. Сервис «Амедиатека», который владеет эксклюзивными правами на сериал, объяснил произошедшее техническим сбоем и принес извинения клиентам. «Мы знаем, что многие из вас специально проснулись в четыре утра, чтобы посмотреть финал первыми и избежать спойлеров. Мы прекрасно понимаем цену этих полутора часов, которые мы вам, к сожалению, вернуть не сможем. Нам действительно жаль», — говорилось в блоге компании.