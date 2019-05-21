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«Охрана закрыла дверь и отправляла к другому выходу». Пострадавшая в ТЦ «Зимняя вишня» - об эвакуации
22.05.2019 12:00 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Кемерово с 16 мая идет суд по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Суд допросит 500 потерпевших и 123 свидетеля, а также подсудимых. Одна из пострадавших сегодня рассказала об организации эвакуации.
По словам потерпевшей, охранники одного из магазинов на втором этаже ТЦ не выпускали посетителей. Они закрыли стеклянную дверь магазина на ключ и отправляли людей к другому выходу, сообщает
«Мы направились к выходу [из магазина на втором этаже] к лестнице, но охранник магазина закрыл стеклянную дверь магазина на ключ, мотивируя тем, что людей очень много. Он сказал идти к другому выходу, но пока мы дошли к нему, там двери тоже оказались закрытыми на ключ, и мы вернулись обратно», — сказала потерпевшая.
Сообщается, что охрана мешала эвакуации, «направляя людей то туда, то сюда».
Мама девушки так же заявила о том, что охранники мешали эвакуации. Женщина рассказала, что паника во время пожара охватила не только посетителей центра, но и персонал. По словам женщины, выбраться они смогли самостоятельно, потому что знали куда надо идти, указателей или плана эвакуации не было, передает
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«Охрана закрыла дверь и отправляла к другому выходу». Пострадавшая в ТЦ «Зимняя вишня» - об эвакуации
По словам потерпевшей, охранники одного из магазинов на втором этаже ТЦ не выпускали посетителей. Они закрыли стеклянную дверь магазина на ключ и отправляли людей...
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