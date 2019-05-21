«Охрана закрыла дверь и отправляла к другому выходу». Пострадавшая в ТЦ «Зимняя вишня» - об эвакуации

Источник материала: Tut.by

В Кемерово с 16 мая идет суд по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Суд допросит 500 потерпевших и 123 свидетеля, а также подсудимых. Одна из пострадавших сегодня рассказала об организации эвакуации.



Фото: Reuters

По словам потерпевшей, охранники одного из магазинов на втором этаже ТЦ не выпускали посетителей. Они закрыли стеклянную дверь магазина на ключ и отправляли людей к другому выходу, сообщает ТАСС .

«Мы направились к выходу [из магазина на втором этаже] к лестнице, но охранник магазина закрыл стеклянную дверь магазина на ключ, мотивируя тем, что людей очень много. Он сказал идти к другому выходу, но пока мы дошли к нему, там двери тоже оказались закрытыми на ключ, и мы вернулись обратно», — сказала потерпевшая.

Сообщается, что охрана мешала эвакуации, «направляя людей то туда, то сюда».

Мама девушки так же заявила о том, что охранники мешали эвакуации. Женщина рассказала, что паника во время пожара охватила не только посетителей центра, но и персонал. По словам женщины, выбраться они смогли самостоятельно, потому что знали куда надо идти, указателей или плана эвакуации не было, передает РИА «Новости» .

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Трагедия унесла жизни 60 человек. Среди погибших оказались 37 детей. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стали 15 человек. В зависимости от роли каждого следствие вменяет им такие преступления , как нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве, халатность, растрата, злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество. К уголовной ответственности также привлечены пожарные за действия по тушению пожара и спасению людей.