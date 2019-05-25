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На вершину Эвереста выстроилась очередь из сотен человек. Сообщается о погибших
25.05.2019 22:03 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
22 мая к вершине Эвереста выстроилась огромная очередь. СМИ сообщили о 200 туристах, один из альпинистов насчитал более 300 и опубликовал фото очереди. Сообщается также о погибших альпинистах, данные о количестве разнятся.
По данным непальских чиновников, в четверг, 23 мая, на вершину Эвереста
Сообщается о погибших. В четверг
По данным проводников и организаторов восхождения на гору, многие из погибших провели по несколько часов в очереди к вершине и были истощены и измотаны. Всего же, по данным разных СМИ, погибли около 10 человек. Чаще всего людям становилось плохо на высоте 7−8 тысяч метров, в так называемой зоне смерти, где мало кислорода.
Эксперты
Такое большое количество людей на вершине не впервые. Несколько лет назад немецкий альпинист Ральф Дуджмовиц опубликовал фотографию очереди из нескольких сотен человек на склоне горы.
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22 мая к вершине Эвереста выстроилась огромная очередь. СМИ сообщили о 200 туристах, один из альпинистов насчитал более 300 и опубликовал фото очереди. Сообщается...
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