На вершину Эвереста выстроилась очередь из сотен человек. Сообщается о погибших

22 мая к вершине Эвереста выстроилась огромная очередь. СМИ сообщили о 200 туристах, один из альпинистов насчитал более 300 и опубликовал фото очереди. Сообщается также о погибших альпинистах, данные о количестве разнятся.

По данным непальских чиновников, в четверг, 23 мая, на вершину Эвереста добрались 120 человек, днем ранее — 200 . Альпинист Нирмал Пурья покорял вершину 22 мая и попал в очередь из туристов. Он опубликовал фото очереди к вершине и сообщил, что в ней находится более 300 человек.