На вершину Эвереста выстроилась очередь из сотен человек. Сообщается о погибших

Источник материала: Tut.by

22 мая к вершине Эвереста выстроилась огромная очередь. СМИ сообщили о 200 туристах, один из альпинистов насчитал более 300 и опубликовал фото очереди. Сообщается также о погибших альпинистах, данные о количестве разнятся.

По данным непальских чиновников, в четверг, 23 мая, на вершину Эвереста добрались 120 человек, днем ранее — 200 . Альпинист Нирмал Пурья покорял вершину 22 мая и попал в очередь из туристов. Он опубликовал фото очереди к вершине и сообщил, что в ней находится более 300 человек.

Phase one complete with a week to spare. I hope people are now believing. I hope the support continues and #ProjectPossible meets the funding and sponsorship we still need. Strange how a photo of a queue has had the biggest response so far! pic.twitter.com/ZIOCYPCjzf — Nimsdai (@nimsdai) May 24, 2019

Сообщается о погибших. В четверг погиб 27-летний Нихал Багван, он потерял сознание в очереди и погиб. Во время спуска с горы погибли две женщины: 54-летняя Анджал Кулькарни и 49-летняя Калпана Дас. В субботу утром также во время спуска умер 44-летний британский альпинист Робин Фишер.

По данным проводников и организаторов восхождения на гору, многие из погибших провели по несколько часов в очереди к вершине и были истощены и измотаны. Всего же, по данным разных СМИ, погибли около 10 человек. Чаще всего людям становилось плохо на высоте 7−8 тысяч метров, в так называемой зоне смерти, где мало кислорода.

Эксперты отмечают , что такое скопление людей у вершины вызвано благоприятной для подъема погодой, а также возросшей популярностью экспедиции. Сезон для восхождения длится обычно около месяца, в этом году он начался 14 мая. Стоимость восхождения на вершину составляет около 10 тысяч долларов. Этой весной количество выданных властями разрешений на подъем — около 380. Часто гидами для альпинистов становятся представители живущей в Непале народности шерпов.

Такое большое количество людей на вершине не впервые. Несколько лет назад немецкий альпинист Ральф Дуджмовиц опубликовал фотографию очереди из нескольких сотен человек на склоне горы.

'The Human Snake' taken by Ralf Dujmovits on Lhotse Face, Everest. Infamous pic from last season #busy pic.twitter.com/F0Gx3zgKBH — Jim Martin (@jimfingerz) April 30, 2013