Моралес прилетел в Мексику и заявил, что на него готовилось покушение

Источник материала: Tut.by

Экс-президент Боливии Эво Моралес после прибытия в Мексику заявил, что решение этой страны предоставить убежище «спасло ему жизнь», пишет газета El Deber.



Фото: Reuters

По словам Моралеса, на него готовилось покушение. Он утверждает, что в день ухода в отставку сотрудник его службы безопасности показал Моралесу сообщения, в которых за «выдачу» экс-президента предлагали $ 50 тыс.

Экс-президент поблагодарил Мексику за убежище и уточнил, что до конца жизни не покинет политику и будет «продолжать борьбу».

Эво Моралес впервые стал президентом Боливии в 2006 году и с тех пор дважды переизбирался на пост. Осенью 2019 года состоялись очередные выборы, которые завершились его победой. Однако оппозиция посчитала, что во время голосования были допущены нарушения. Начались акции протеста, в ходе которых на сторону оппозиции стали переходить сотрудники полиции.

В результате 10 ноября Моралес объявил об уходе в отставку. Это произошло на фоне соответствующих требований армии, а также после того, как президент покинул столицу Боливии. Вместе с ним свои должности покинули вице-президент и спикер сената, а власть в стране перешла ко второму спикеру сената Жанин Аньес.

12 ноября самолет Моралеса прилетел в Мексику. Власти страны предоставили ему политическое убежище.