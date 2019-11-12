ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Моралес прилетел в Мексику и заявил, что на него готовилось покушение

12.11.2019 22:40 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Экс-президент Боливии Эво Моралес после прибытия в Мексику заявил, что решение этой страны предоставить убежище «спасло ему жизнь», пишет газета El Deber.


Фото: Reuters

По словам Моралеса, на него готовилось покушение. Он утверждает, что в день ухода в отставку сотрудник его службы безопасности показал Моралесу сообщения, в которых за «выдачу» экс-президента предлагали $ 50 тыс.

Экс-президент поблагодарил Мексику за убежище и уточнил, что до конца жизни не покинет политику и будет «продолжать борьбу».

Эво Моралес впервые стал президентом Боливии в 2006 году и с тех пор дважды переизбирался на пост. Осенью 2019 года состоялись очередные выборы, которые завершились его победой. Однако оппозиция посчитала, что во время голосования были допущены нарушения. Начались акции протеста, в ходе которых на сторону оппозиции стали переходить сотрудники полиции.

В результате 10 ноября Моралес объявил об уходе в отставку. Это произошло на фоне соответствующих требований армии, а также после того, как президент покинул столицу Боливии. Вместе с ним свои должности покинули вице-президент и спикер сената, а власть в стране перешла ко второму спикеру сената Жанин Аньес.

12 ноября самолет Моралеса прилетел в Мексику. Власти страны предоставили ему политическое убежище.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-президент поблагодарил Мексику за убежище и уточнил, что до конца жизни не покинет политику и будет «продолжать борьбу».
 
Новости дня
Новости в мире
 
Видео из Боливии: протестующие разгромили дом бежавшего президента Эво Моралеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика