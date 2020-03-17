|
life:) отменяет плату за звонки на горячие линии по вопросам коронавируса и белорусских посольств за рубежом
17.03.2020 — Коронавирус | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
C 17 марта все абоненты мобильного оператора life:) смогут бесплатно звонить на телефоны
Номера горячих линий по вопросам коронавируса в Беларуси: +375(29) 156-85-65; 8 (017) 334-34-68; 8 (0152) 55-25-02; 8 (0152) 75-53-22; 8 (0212) 67-36-44; 8 (0214) 74-39-44; 8 (0214) 57-36-44; 8 (0216) 51-34-41 и 51−34−48.
Среди посольств Беларуси за рубежом бесплатными будут звонки на экстренные и горячие линии Украины, Польши, России, Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана, Турции, Германии, Италии, Австрии, Израиля, Египта и других. Полный список стран можно узнать
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
life:) отменяет плату за звонки на горячие линии по вопросам коронавируса и белорусских посольств за рубежом
C 17 марта все абоненты мобильного оператора life:) смогут бесплатно звонить на телефоны горячих линий Беларуси по вопросам коронавируса и на номера экстренных линий...
|
Свежие газеты
Архив (Коронавирус)