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США: барам, ресторанам, стадионам и кинотеатрам предложено закрыться

17.03.2020 12:08 — Коронавирус | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белый дом опубликовал рекомендации по борьбе с коронавирусом, призвав американцев не собираться на неофициальные встречи с участием более 10 человек.

Барам, ресторанам и другим общественным заведениям, расположенным в штатах, где произошла местная передача вируса, предложили закрыться.

При этом президент Дональд Трамп воздержался от объявления масштабного карантина или ограничений на выход из дома, хотя некоторые штаты и местные власти ввели собственные обязательные ограничения на работу заведений общественного питания, кинотеатров и развлекательных учреждений, чтобы сдержать респираторный вирус.


«Мы выступаем с рекомендациями, – заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме. – Мы пока не дошли до этого этапа, [когда нужно обязывать людей оставаться дома]. Это может произойти, но мы еще не дошли до этого».

Трамп также заявил, что в переносе праймериз по примеру Джорджии и Луизианы в целом нет необходимости.

Число известных случаев заражения коронавирусом в США стремительно множится в последние несколько недель и уже превысило 4300. Это вызвало опасения, что американские больницы вскоре будут переполнены.

По данным Университета Джонса Хопкинса и государственных органов здравоохранения, по состоянию на понедельник в США от вируса умерли по меньшей мере 80 человек. Больше всего умерших в штате Вашингтон, где в понедельник было объявлено о 6 новых летальных исходах.

Координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс заявила, что помимо рекомендаций избегать неформальных встреч, а также закрыть бары, рестораны и другие общественные места, где местная передача вируса очевидна, важно, чтобы больные оставались дома.

«Если все в Америке будут делать все, что мы просим, в течение следующих 15 дней, мы увидим существенную разницу», – сказала Биркс.

Штаты Нью-Джерси, Нью-Йорк и Коннектикут заключили региональное соглашение о закрытии всех кинотеатров, казино и спортивных залов с вечера понедельника. Рестораны и бары в этих трех штатах, где проживает более 22 миллионов человек, будут работать только на вынос и на доставку.

Компания McDonald’s объявила, что закрывает посадочные зоны и игровые площадки в собственных ресторанах в США.


Около 64 тысяч школ были закрыты по меньшей мере в 33 штатах. Речь, в частности, идет о двух крупнейших школьных системах в стране – городе Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Закрытие школ привело к сбою образовательного процесса, затронувшему по меньшей мере 32,5 миллиона учащихся, сообщает Education Week.

Эпидемия также нанесла большой урон американскому спорту.

Главная лига бейсбола объявила о новом переносе начала сезона 2020 года, который изначально был запланирован на следующую неделю, после призывов американских органов здравоохранения отменить крупные общественные мероприятия.
 
 
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Белый дом опубликовал рекомендации по борьбе с коронавирусом, призвав американцев не собираться на неофициальные встречи с участием более 10 человек.
 
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