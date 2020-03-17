Создатели «Песочницы» рассказали, когда откроется площадка и какие ее ждут изменения

Источник материала: Tut.by

Популярная локация с фудтраками «Песочница» рассказала о планах на будущий летний сезон, который стартует 1 мая. Создатели площадки поделились, что хотят обустроить на проспекте Машерова, 11 городской огород, установить солнечные батареи и закупить многоразовую посуду вместо пластиковой. И предлагают минчанам помочь им в этом.



Фото: vk.com/pesochnica.minsk

В этом году «Песочница», которая работает в столице два года, решила стать чуть более экологичной. Создатели проекта хотят создать на территории площадки городские огороды, где каждый посетитель сможет посадить овощи, а потом и забрать их к себе домой. А когда овощи вырастут, команда Grill Man, которая работает на территории «Песочницы», проведет мастер-классы, где расскажет и покажет, как быстро и вкусно их приготовить.

Еще одна проблема, которая остро стоит для площадки и которую организаторы настроены решить, это большое скопление неперерабатываемой одноразовой посуды. На первых этапах планируется закупка для фудтраков залоговых стаканов. То есть при покупке напитков у гостей «Песочницы» будет выбор: взять напиток в одноразовом стакане или взять напиток в залоговом многоразовом стакане, а при его возврате получить обратно залоговую стоимость. Если такой вариант «приживется», в будущем появится и другая залоговая посуда.

Помимо этого на площадке планируют установить солнечные батареи. Всех арендаторов, конечно, не удастся перевести на работу от солнечной энергии, но как минимум это позволит сократить затраты обычного электричества и поможет установить дополнительные пункты для зарядки гаджетов посетителей.

Создатели «Песочницы» предлагают присоединиться к инициативе на краудфандинговой площадке ulej.by. По их подсчетам, на каждый из пунктов может понадобиться примерно 7200 рублей, на все сразу — 21 600 рублей.

Читайте также

«Нужно наслаждаться жизнью». Репортаж с Зыбицкой, где не боятся коронавируса

Одно из заведений наняло «медсестру», которая измеряет температуру гостям

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие App Store Google Play