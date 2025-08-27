Платежи — в BYN, право собственности — сразу после покупки. Рассказываем о возможности купить квартиру через кооператив

Поскольку у председателя правления диплом историка и опыт преподавания исторических дисциплин, вначале погружаемся в опыт кооперативов прошлых столетий.

— Расскажите, пожалуйста, когда у нас появились кооперативы?

Алина Городенская:

— Самые первые кооперативы появились на наших землях еще в 19 веке, в связи с отменой крепостного права. Тогда крестьяне начали объединяться в кооперативы для того, чтобы вместе вести хозяйство. Также мы можем вспомнить знаменитую НЭП 1920-х годов.

— В советское время весьма престижным считалось иметь «кооперативную» квартиру. Что это за явление?

Алина Городенская:

— Действительно, ярче всего кооперация в недвижимости зазвучала в Советском Союзе. Тогда в конце 50-х годов Верховный Совет СССР и ЦК Коммунистической партии разрешили гражданам объединяться в жилищно-строительные кооперативы для решения квартирного вопроса. Вступавшие в кооперативы люди строили жилье за свой счет. Конечно, иметь кооперативную квартиру в те годы считалось престижным. В кооперативы вступали обеспеченные люди, которые не хотели ждать квартиру от предприятия или института по 10-15 лет, а рассчитывали переехать в собственное жилье в гораздо более короткий срок.

Еще один этап расцвета кооперативов — это конец 80-х годов, знаменитая перестройка, когда свежий воздух свободы дал возможность людям задуматься, как улучшить свое экономическое положение. В то время гражданам впервые разрешили заниматься предпринимательской деятельностью через кооперацию. Тогда это вызвало бум кооперативного движения — появились производственные, торгово-закупочные кооперативы, которые наполнили своими товарами торговые точки. Со временем многие из них перепрофилировались в коммерческие организации. Получается, что на тот момент кооперативы буквально спасли экономику страны.