Платежи — в BYN, право собственности — сразу после покупки. Рассказываем о возможности купить квартиру через кооператив
27.08.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Многие из нас мечтают о собственной квартире. Правда, самостоятельно накопить на жилье, учитывая рост цен и высокие кредитные ставки, получается далеко не у всех. Один из способов покупки квартиры без непомерных процентов — кооператив. Сегодня этот метод решения вопроса весьма успешно применяется на белорусском рынке недвижимости. О том, как в короткий срок переехать в собственную квартиру, нам рассказали руководители
«В СССР в кооперативы вступали люди, которые не хотели ждать квартиру от завода по 10-15 лет»
Наши собеседники — председатель правления ПК «Инновационные Технологии кооперации», историк, предприниматель Алина Городенская и заместитель председателя по общим вопросам, имеющий опыт работы с сельскохозяйственными производственными кооперативами, Дмитрий Курлович. Специалисты с многолетним стажем понимают систему кооперации изнутри, доверяют ей и знают, как ее можно усовершенствовать.
Поскольку у председателя правления диплом историка и опыт преподавания исторических дисциплин, вначале погружаемся в опыт кооперативов прошлых столетий.
— Расскажите, пожалуйста, когда у нас появились кооперативы?
Алина Городенская:
— Самые первые кооперативы появились на наших землях еще в 19 веке, в связи с отменой крепостного права. Тогда крестьяне начали объединяться в кооперативы для того, чтобы вместе вести хозяйство. Также мы можем вспомнить знаменитую НЭП 1920-х годов.
— В советское время весьма престижным считалось иметь «кооперативную» квартиру. Что это за явление?
Алина Городенская:
— Действительно, ярче всего кооперация в недвижимости зазвучала в Советском Союзе. Тогда в конце 50-х годов Верховный Совет СССР и ЦК Коммунистической партии разрешили гражданам объединяться в жилищно-строительные кооперативы для решения квартирного вопроса. Вступавшие в кооперативы люди строили жилье за свой счет. Конечно, иметь кооперативную квартиру в те годы считалось престижным. В кооперативы вступали обеспеченные люди, которые не хотели ждать квартиру от предприятия или института по 10-15 лет, а рассчитывали переехать в собственное жилье в гораздо более короткий срок.
Еще один этап расцвета кооперативов — это конец 80-х годов, знаменитая перестройка, когда свежий воздух свободы дал возможность людям задуматься, как улучшить свое экономическое положение. В то время гражданам впервые разрешили заниматься предпринимательской деятельностью через кооперацию. Тогда это вызвало бум кооперативного движения — появились производственные, торгово-закупочные кооперативы, которые наполнили своими товарами торговые точки. Со временем многие из них перепрофилировались в коммерческие организации. Получается, что на тот момент кооперативы буквально спасли экономику страны.
«Первую квартиру кооператив приобрел еще в 2018 году»
— А когда появился кооператив «Инновационные Технологии Кооперации»?
Дмитрий Курлович:
— Наш кооператив был основан в октябре 2017 года. Началось всё с идеи помочь людям решить их квартирный вопрос. Мы понимаем, что не у всех есть финансовые возможности, не каждый может взять кредит в банке или откладывать на жилье по 20 лет. Причины для отсрочки решения жилищного вопроса могут быть разными, но результат один — человек вынужден годами снимать жилье, не имея возможности для переезда в собственную квартиру. Именно поэтому было решено создать кооператив для объединения усилий тех, кто хочет купить квартиру.
— Какими были первые результаты?
Алина Городенская:
— Уже в 2018 году
— Почему так получилось, что работа кооператива снизила темпы?
Алина Городенская:
— Несмотря на то, что потребительский кооператив — это некоммерческая организация, на нее тоже могут влиять различные факторы, которые тормозят процесс развития. К сожалению, это произошло и с нашим кооперативом в конце 2019 года. Тогда на нашу деятельность повлияли два обстоятельства. Первый — ковид, а второй — стратегическая ошибка прошлого руководства, связанная с IT-проектом, основная площадка которого находилась на территории Российской Федерации.
Как рассказывает Алина Дмитриевна, бывший председатель правления делал упор именно на IT-проект. А когда программа не принесла ожидаемых результатов, то он разочаровался и прекратил участвовать в развитии кооператива.
Дмитрий Курлович:
— Если бы это произошло с коммерческой компанией, то она бы просто обанкротилась. Но кооперация — это совсем другое дело. Кооператив продолжил вести хозяйственную деятельность, связанную с поступлением средств от людей, которым мы успели приобрести квартиры.
А в 2023 году члены кооператива решили, что
«Мы не просим справку о доходах и сразу передаем квартиры в собственность»
Стартовым проектом кооператива, который получил вторую жизнь, стала социально-потребительская программа «Вместе». Благодаря этой программе стать владельцем квартиры в короткий срок можно, имея на руках только часть стоимости жилья.
— Почему выгодно вступать в ваш кооператив? Что отличает вас от других?
Алина Городенская:
— Наше главное отличие состоит в том, что сразу же после покупки мы передаем квартиру в собственность, что отражается в договоре, который регистрируется Минским городским агентством по государственной регистрации и земельному кадастру РБ. Понимаете, квартира в собственности — это абсолютно другое «состояние души». До того, как было принято такое решение, некоторые члены кооператива, уже имеющие кооперативные квартиры, даже боялись делать ремонт. Когда же человек получает жилье в собственность, это его гарантии и спокойствие. К тому же, он оплачивает коммунальные услуги по тарифам для физлиц, которые гораздо ниже, чем соответствующие расценки для юридических лиц.
Дмитрий Курлович:
— Еще один весомый плюс кооператива — сравнительно небольшие переплаты. К примеру, попробуем посчитать взносы для покупки квартиры стоимостью 160 тысяч рублей. Представим, что у вас есть 30% стоимости, и еще 70% вам надо одолжить у банка или у кооператива. В случае обращения в банк, а недавно средняя ставка по кредиту достигла 17,5% годовых, вам за 10 лет придется переплатить более 125 тысяч рублей. Если же вы выберете нашу программу «Вместе», то ваши переплаты за то же время едва превысят 50 тысяч рублей. Отмечу, что все платежи у нас производятся в белорусских рублях согласно графику. Деньги поступают на расчетный счет ПК «Инновационные Технологии Кооперации». При желании и соответствующих возможностях погасить платежи можно досрочно.
— Нужна ли заявителю справка о доходах?
Алина Городенская:
— При
— А если человек вступил в кооператив, начал вносить средства, но у него изменились обстоятельства. Что будет с его деньгами?
Дмитрий Курлович:
— Член кооператива может написать соответствующее заявление и ему в обязательном порядке будет возвращен паевой взнос в полном объеме.
«Наш продукт — это реальные квартиры без ощутимых переплат»
Алина Городенская:
— Что обычно беспокоит людей на старте? Как вы помогаете им и оберегаете от рисков?
—Так как кооператив — некоммерческая организация, риски здесь состоят только в том, что кооператив может лишь замедлить свою деятельность. И наша история может оказаться таким примером. Мы прошли через непростые времена с наименьшими потерями. Надо понимать, что наш продукт — это не какие-то эфемерные обещания (как в финансовой пирамиде), а реальные квартиры, причем без лишних переплат, которые приобретаются для членов кооператива. Подчеркну, что
Если говорить о рисках, то здесь скорее стоит учитывать личные риски членов кооператива. Конечно, бывают ситуации, когда человек вступил в кооператив, мы приобрели ему квартиру, а у него происходит форс-мажор и он не может платить по графику платежей. В этом случае мы всегда выступаем на стороне члена кооператива — можем предоставить ему финансовые каникулы, чтобы он в спокойном состоянии решил свои вопросы, иногда даже помогаем в поисках работы.
Председатель правления кооператива Алина Городенская —мама четверых детей. Именно поэтому руководитель со всем пониманием и чуткостью относится к любым вопросам, которые беспокоят членов кооператива и их семьи, ведь легко может поставить себя на место собеседника.
Как можно вступить в кооператив?
Лучший способ понять, как работает
Алина Городенская:
— Онлайн-презентация — это на сегодняшний день наиболее удобный формат для всех участников. На презентации можно задать спикерам все волнующие вопросы, получить информацию о взносах, запросить необходимые документы. И надо сказать, что нам очень приятно получать обратную связь от людей, которые работают в недвижимости не первый год. Они отмечают, насколько у нас все четко, доступно и лаконично изложено. Далее после онлайн-презентации человек может прийти на индивидуальную консультацию и составить вместе со специалистом примерный график будущих платежей. Для вступления в кооператив понадобится написать заявление, выполнить необходимые условия программы «Вместе» —и в скором времени можно уже будет выбирать новую квартиру для себя и своей семьи.
— Какие права будут предоставлены члену кооператива?
Дмитрий Курлович:
— Участники программы «Вместе» являются членами кооператива и соответственно пользуются всеми привилегиями и правами. Это — право голоса, право участия в общих собраниях, право предлагать различные идеи, право выйти из программы и вернуть паевой взнос.
— Сейчас вы сосредоточены только на покупке квартир. Будут ли доступны еще какие-то программы?
Алина Городенская:
— Наш кооператив не собирается останавливаться только на жилищной программе. У нас есть наработки по возрождению автопрограммы, благодаря которой можно будет быстро приобрести автомобиль. Также мы задумываемся о создании новой образовательной площадки и собираемся работать в других направлениях.
Подчеркнем, что сейчас к нам пришли люди, которые очень заинтересованы в развитии и успехе нашей организации. Кооператив —перспективное направление, нужное очень многим гражданам Беларуси. Мы работаем в соответствии с законодательством и делаем всё абсолютно прозрачно.
Если вас заинтересовала возможность покупки квартиры через
—Всем, кто уже присоединился к нам, всем, кто еще размышляет о решении жилищного вопроса, я хочу пожелать удачи в исполнении всего задуманного, —позитивно завершает наше интервью Алина Городенская.
Платежи — в BYN, право собственности — сразу после покупки. Рассказываем о возможности купить квартиру через кооператив
Многие из нас мечтают о собственной квартире. Правда, самостоятельно накопить на жилье, учитывая рост цен и высокие кредитные ставки, получается далеко не у всех....
