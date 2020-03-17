«Как прежде не будет». В Италии уже более 2100 смертей от коронавируса

Источник материала: Аргументы и факты

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, ситуация с пандемией коронавируса продолжает развиваться в негативном ключе. К исходу 16 марта было зафиксировано 13 903 новых случая заражения, общее число заболевших достигло 167 511 человек.

Китай остановил эпидемию. Италия пока не может

ВОЗ фиксирует кардинальное изменение ситуации — Китай окончательно перестал быть самым опасным регионом мира в связи c COVID-19. За последние сутки в КНР отмечены только 29 новых случаев заражения.

Общее число заражений коронавирусом в Китае составляет 81 077 случаев, в остальном мире — 86 434. Количество летальных исходов — 3218 в КНР, 3388 — в остальном мире.

COVID-19 зарегистрирован еще в четырех государствах, и общее число стран, задетых заболеванием, достигло 151.

Мировым центром коронавируса на данный момент является Италия. Согласно отчету ВОЗ, в стране зафиксировано 24 747 случаев заражения, из которых 1809 закончились смертью.

В самой Италии публикуют более свежие данные, и они тоже крайне неутешительные. Издание Corriere della Sera, опираясь на сведения службы гражданской защиты, сообщает, что в стране уже 27 980 случаев заболевания, из которых 2158 — с летальным исходом.

Количество случаев выздоровления за последние сутки (414) незначительно превышает число смертей (349), но в Италии рады и этому, поскольку накануне оба показателя были практически равны.

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«Пожар» в Кодоньо: как начинался кризис

Если называть вещи своими именами, то вспышку коронавируса в Италии попросту проспали — это касается как самих итальянцев, так и их соседей. Пока все наблюдали за КНР и решали вопрос с эвакуацией своих граждан из Поднебесной, в самом центре Европы разгорался новый пожар.

«Взрыв» произошел в конце февраля — в то самое время, пока жители Аппенин обсуждали, как следует относиться к китайцам и опасны ли они, в стране образовались два локальных очага заражения — в городе Кодоньо (область Ломбардия) и в местечке Во (область Венето). В Кодоньо, городе-спутнике Милана, проживает 15 000 человек, в Во — всего 3000. Если бы власти успели блокировать эти два эпицентра молниеносно, того, что произошло дальше, просто не было бы.

Ситуацию усугубили две черты итальянского характера — общительность и, мягко говоря, легкомысленность. Когда Италия с 300 случаями заболевания стремительно вышла на 3-е место в мире, власти стали блокировать очаги заболевания. Однако итальянцы достаточно легко обходили введенные ограничения, да и сами меры, судя по всему, были не до конца продуманы.

4 марта, когда число зараженных достигло 2263, правительство Италии отменило все спортивные и массовые мероприятия в «красной зоне», куда были включены 11 наиболее проблемных провинций.

Но ограничить территорию распространения не получалось. Хуже того, многочисленные туристы, покидая Италию, увозили с собой и COVID-19. Если внимательно изучить происхождение коронавируса в других европейских странах, включая Россию, будет очевиден «итальянский след».

Применить по отношению к Италии те же меры, что ранее использовали в отношении Китая, долго не решались. В том числе и потому, что колебался официальный Рим, рассчитывая решить проблему «малой кровью».

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Крайние меры, принятые с опозданием

9 марта стало понятно, что ситуация стала катастрофической. Премьер-министр Италии Джузеппе Конти на экстренной пресс-конференции заявил: «Времени больше нет. Цифры говорят нам о значительном росте заражений и увеличении количества смертельных исходов. Мы должны изменить свои привычки и чем-то пожертвовать во благо всей Италии. Вот почему мы принимаем ещё более жесткие меры. Я подпишу новый указ, который можно обобщить фразой "Я остаюсь дома". Больше нет "красных зон"», есть только Италия, которая защищена. Мы должны избегать поездок, кроме тех случаев, когда это требуется по причинам работы, здоровья или других подтверждённых потребностей. Крупные публичные собрания запрещены. Мы также принимаем более строгие меры для спортивных мероприятий. Серия А и все спортивные турниры приостановлены. Фанаты должны принять это. Нет никаких оснований продолжать соревнования».

Сегодня Италия стала напоминать одну большую провинцию Ухань. Гражданам не разрешается покидать свои дома без крайней необходимости, работают только продовольственные магазины и аптеки. Повсюду проводятся мероприятия, направленные на пресечение дальнейшего распространения болезни.

Итальянцы, находясь в своих домах, поддерживают друг друга концертами, которые проводят на балконах. Видео с исполнением национального гимна и народных песен заполнили интернет и являются, пожалуй, единственными приятными новостями из Италии за последнее время.

Итальянцы очень надеются на скорое изменение ситуации к лучшему. «Если в Ухане жесткие ограничительные меры были введены на 7-й день эпидемии, то у нас в Ломбардии — на 16-й, — говорят местные эксперты, — значит, с определенной задержкой должны проявиться те же тенденции».

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Южная Италия ждет «удара цунами»

Однако премьер Конти в своем последнем обращении предупредил сограждан: пик эпидемии еще не пройден.

Основной удар коронавируса на сегодняшний день пришелся на северные провинции Италии, в первую очередь на Ломбардию, где зарегистрировано 14 649 случаев заражения. Но до введения жестких ограничительных мер с севера страны на юг успели уехать десятки тысяч работавших там итальянцев.

Теперь южные регионы ждут «волны цунами» — резкого увеличения случаев заражения коронавирусом. Пока худшие ожидания не оправдываются — к примеру, на Сицилии за последние сутки выявлено 25 новых случаев заболевания, а всего их стало 213.

Но местные врачи признаются журналистам, что развитие ситуации по сценарию Ломбардии или Венето для них худший из кошмаров. Сицилия располагает всего несколькими местами в реанимации, оборудованными аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких), и если больных в тяжелом состоянии окажется больше, им просто не смогут помочь.

Катастрофический дефицит аппаратов ИВЛ и квалифицированного медперсонала стал одной из ключевых причин итальянской катастрофы. Медицина страны просто не была готова к столкновению с проблемой подобного рода. В отсутствие вакцины помочь больным с COVID-19 в тяжелой форме можно, лишь поддерживая работу их легких при помощи медаппаратуры. Причем ИВЛ больному требуется на достаточно продолжительный период времени.

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«Больше ничего не будет как прежде»

В отличие от Китая, собственных ресурсов для решения проблемы у Италии не оказалось, а европейская солидарность на деле оказалась фикцией.

Заместитель главного редактора итальянской газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео в колонке для французской Le Figaro констатирует: Италия была оставлена Евросоюзом один на один с эпидемией.

Страны ЕС отказали Риму в поставках масок и резиновых перчаток, не говоря уже о сложной медицинской технике. Франция и Германия, опасаясь стремительного распространения эпидемии на своей территории, предпочли закрыть возможность экспорта в Италию.

«Евросоюз не отправил ни одного врача, ни одной маски, не обустроил ни одной больницы», — констатирует Ди Фео.

В Италии и до нынешнего кризиса были сильны позиции евроскептиков, но ситуация с коронавирусом может сделать их влияние в стране подавляющим.

«Когда эпидемия закончится, больше ничего не будет как прежде», — считает журналист.

Но это дело будущего. Сегодня же нужно, чтобы наступление COVID-19 было остановлено.