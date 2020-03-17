Куда звонить при подозрениях на коронавирус?

Источник материала: Клiч Радзiмы

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья — +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.

Для жителей Минска по вопросам коронавирусной инфекции открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру +375 17 334−34−68 с 8.30 до 15.00.

Горячие линии в Витебске — 8 0212 67−36−44, Полоцке — 8 0214 74−39−44, Новополоцке — 8 0214 57−36−44, Орше — 8 0216 51−34−41 и 51−34−48.