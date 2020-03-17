«Мозги работают, память есть - жить можно». Заслуженный тренер СССР гоняет учеников даже в 92 года

Источник материала: Tut.by

92-летний Александр Агрызкин — легенда среди тренеров в легкой атлетике Беларуси. Некоторые из установленных его учениками рекордов стоят как национальные свыше сорока лет, но с выходом на пенсию Агрызкина задвинули и вспоминают о нем обычно по случаю дня рождения. Александр Федорович рассказал SPORT.TUT.BY о военной юности, Минске 70-х, неиссякаемой тяге к спорту, своих учениках сегодня и старости.



Александр Агрызкин (слева) вместе с сыном Сергеем

«Как я себя чувствую. Как-как? На букву „х“ есть ответ на два случая»

Субботнее утро. На десятом десятке лет Александр активно ходит с тростью в правой руке и опорой в виде сына с другой стороны. Он торопится на тренировку — первое занятие больше чем за год, которое проведет для своих учеников лично. Мы попросили об этом семью Агрызкиных: хотели увидеть тренера, который вышел на пенсию в 1992 году, в деле.

— Про старость много говорить не хочется, — казалось бы, пресек тему 92-летний Александр Федорович, но продолжил мысль. — Страдаю, мучаюсь, если говорить по-простому. Ноги болят по ночам, так не знаю, куда деваться. Пробую разные упражнения, чтобы снять напряжение: похлопывания, поглаживания. Что еще? Левый глаз уже не видит, правый — плоховато. И глуховат. Ужас! Какое здоровье? Нет его. Ситора Хамидова, моя ученица, недавно тоже спрашивала, как я себя чувствую. Как-как? На букву «х» есть ответ на два случая.





Александр Федорович — уважаемый человек в нашей легкой атлетике. Будучи заслуженным тренером СССР с 1991 года, работал на белорусский спорт с 1972-го, когда переехал в Минск из Рязани, причем сразу с командой учеников. Некоторые рекорды его воспитанников в забегах на средние и длинные дистанции стоят как национальные в Беларуси более сорока лет.

Действующие рекорды Беларуси, оформленные учениками Агрызкина во взрослом спорте Спортсмен Дисциплина Время Место Дата Азат Ракипов 1500 м 3.36,16 Барселона 06.08.1992 Азат Ракипов 21 км 97,5 м 1:02,48 Кошалин 12.11.2005 Александр Федоткин 3000 м 7.46,3 Вильнюс 24.06.1978 Александр Федоткин 5000 м 13.17,66 Будапешт 10.07.1979 Александр Федоткин 10 000 м 27.41,89 Брюссель 04.09.1979

— Тренером надо родиться, а не просто получил диплом — и все, тренер, — уверен Агрызкин. — Я вместе со своими учениками до 50 лет пробежки делал по 40 км за раз. Пробегал дистанцию со скоростью 16 км/ч за 2 часа 30 минут — так члены сборной Советского Союза удивлялись. Я же просто пробовал методики и только потом предлагал их ученикам.

Мой последний выход на трассу случился во Вроцлаве, когда мне было за 70. Обыграл поляка в своей возрастной категории, так он был меня моложе на девять лет. Знаю, что некоторые старожилы бегают и до 100 лет, но выходить на большие старты, думаю, уже не нужно. Хочешь поддержать здоровье — двигайся, бегай, но зачем страдать на людях? Ведь и умереть можно.

«Меня постоянно критиковали на тренерских советах за то, что мои ученики мало бегают. Но должно быть качество!»

Тренировку, на которую в этот раз спешил Агрызкин, он решил провести в столичном легкоатлетическом манеже на Калиновского. Здесь его ждали бойцы одного из спецподразделений внутренних войск МВД Александр и Кирилл. Полгода они тренируются по программе специалиста, работая над повышением выносливости, — это их личная инициатива.





Обычно тренировки для Саши и Кирилла проводит сын Александра Федоровича Сергей — от имени отца, и вот впервые для них это делает сам маэстро.

— Так, ребята, задание следующее, — обратился к бойцам Агрызкин. — Бежим 25 кружочков по 46 секунд на круг. Первый круг — спокойно, не разгоняйтесь! Задача — выбежать на дистанции 5000 метров из 19 минут 10 секунд.

Мужчины побежали. Александр Федорович с секундомером в руках вносил коррективы в их технику. Просил Сашу и Кирилла расслабить плечи, чтобы экономить энергию, и замерял скорость бегунов на круг.

Иногда Агрызкина отвлекают старые товарищи. Действующие тренеры по легкой атлетике называют Александра Федоровича в шутку мамой и рассказывают ему «туалетные» анекдоты — общаются с ним по-свойски.





Когда подопечные финишировали, Азгрызкин скомандовал исполнить несколько подходов с забегами на 200 м за 34−35 секунд.

— За полгода у них и техника улучшилась, и функционалка поднялась, — оценил прогресс ребят Александр. — Особенно так называемое МПК — максимальное потребление кислорода, когда бегут в аэробной зоне на пульсе 150 ударов в минуту.

Пока я практиковал на высшем уровне, меня постоянно критиковали на тренерских советах за то, что мои ученики мало бегают. Некоторые увлекались бегами на 1000 км за месяц, мои же ребята, как Виктор Байков (четырехкратный чемпион СССР в марафонском беге, рекордсмен мира в беге на 30 км и призер чемпионата Европы 1962 года. — Прим. TUT.BY), например, пробегали за месяц не больше 650 км. Обычно на уровне 500 км, но должно быть качество! Качество работы решает, а не кто больше набегает.



Александр Федорович контролирует технику бега своих учеников Саши (слева) и Кирилла

— Выносливость позволяет получать от жизни удовольствие во время активного отдыха, — пояснил свою мотивацию тренироваться Кирилл. — Играя в футбол или в волейбол, ты не выдыхаешься, а получаешь наслаждение от процесса. Или вот на недавнем массовом забеге 23 февраля на дистанции 1000 м я финишировал за 2 минуты 55 секунд. Чуточку не хватило до лидеров, но сам результат порадовал.

— Пока тренировались сами, бегали, как слепые котята, — считает сослуживец Саши Кирилл. — А с Александром Федоровичем начинаем видеть мир, ведь опыт у этого человека колоссальный.

«Мое первое впечатление о Минске 70-х? Ой, после Рязани я как будто попал на другую планету»

Путь Александра Агрызкина в спорт лежал через службу в армии, а призван он был в годы Великой Отечественной войны.

— Когда началась война, моего отца, навалоотбойщика на Донбассе, забрали на фронт, а я тогда семь полных классов окончил, — рассказывает тренер. — В сентябре 1941-го пошел в восьмой класс, но уже через месяц вместе с матерью и двумя сестренками пришлось удирать от немцев.

Эвакуировались мы в Тамбовскую область, на родину родителей, — в село Сержалы. Представьте, приехали туда осенью — ни кола, ни двора. Нашли избу с заколоченными окнами. Я сорвал доски с окон, и мы стали там жить. Ходили на огород за гнилой картошкой, которая лежала в земле. Мать промывала ее, делала сначала крахмал, а потом драники. Там я закончил восьмой класс, и, делать нечего, пришлось идти работать в колхоз. Кормил, чистил скот зимой. Пас коров весной. Чуть позже стал возить зерно в Моршанск.

Как исполнилось 17 лет, а это было 2 ноября 1944 года, так через шесть дней меня призвали в армию. Определили в противотанковую артиллерию в Горьковской области. С месяц там пробыл. Меня, как и других пацанов, одели в новые валенки и полушубки. Мы изучали устройство и принцип работы «сорокапятки» (45-мм противотанковая пушка образца 1937 года. — Прим. TUT.BY). Потом нас загрузили в военный эшелон, увезли куда-то на север. Оказалось, в Архангельск. Переодели во флотскую форму и отправили в учебный отряд Северного флота, на знаменитые тогда Соловки, в школу связистов, где среди прочего я освоил азбуку Морзе.



Александр Агрызкин в период службы на флоте

Агрызкин не успел на фронт, так как война завершилась раньше его обучения. В 1946 году его отправили на службу на Дальний Восток. Здесь он впервые поднялся на борт военного корабля и стал заниматься спортом. Сначала боксом, затем лыжными гонками.

В первый год Александр Федорович был среди отстающих военных лыжников, а на третий зимний сезон шел первым в гонках.

— Только и оборачивался: «Ребята, где вы там»? — добавляет Агрызкин.



Александр Агрызкин как следует утеплялся во время лыжных забегов

В 1951 году Александр демобилизовался, имея партбилет на руках. Как спортсмена его уговаривали остаться на военной службе с переводом в Москву. Александр отказался. Спустя более полувека признает, что зря: в Москве он был бы обеспечен всем необходимым, чтобы развиваться в спорте.

После армии Агрызкин стал жить в Моршанске, но это только после того, как получил паспорт (в СССР крестьянам впервые разрешили выдавать паспорта только в 1974 году. - TUT.BY). Без паспорта ему бы пришлось вернуться в колхоз, чего молодой человек делать не хотел.

Оформление документа превратилось в спецоперацию:

— Председатель сельсовета любил выпить, так я ему бутылку самогона поставил и подсунул справку под пьяную руку, — смеется Александр Федорович. — Вот так вырвался из колхоза.

В Моршанске устроился тренером в спортшколу «Локомотив». От «Локомотива» съездил на сборы в Нальчик, где узнал, что такое марафонский бег. Увлекся. Бежал легко, технично и даже быстрее тех, кто считал себя марафонцами. В 1955 году выполнил норматив мастера спорта с результатом, который оказался на шесть секунд лучше времени, которое принесло чеху Эмилю Затопеку победу на Олимпиаде-1952.

— А в Рязань вы когда переехали? — уточняем мы.

— Так в Нальчике в 1952-м познакомился с одной особой. Нина Ивановна соблазнила меня. Уехал за ней в Рязань, женился.



Александр Агрызкин во время забега в Минске

Несмотря на заслуги, в Рязани Александру долго не удавалось решить жилищный вопрос. Он получил однокомнатную квартиру с боем, но на него обозлились местные чиновники, что мешало работе. Потому когда один из учеников тренера Владимир Дудин, перебравшийся в Минск по армейской линии, предложил Агрызкину помощь с переездом в белорусскую столицу, тот согласился.

— Мы приехали с Дудиным на прием к Бокуну Герману Матвеевичу, тренеру по фехтованию и зампредседателя спорткомитета БССР, — говорит Агрызкин. — Бокун ратовал за развитие в Беларуси легкоатлетических дисциплин, построенных на выносливости, и распорядился взять меня на работу в РШВСМ (Республиканскую школу высшего спортивного мастерства по легкой атлетике. — Прим. TUT.BY) на 160 часов в месяц с зарплатой выше, чем в Рязани.

Еще Бокун сказал: «Уезжаю на три дня в командировку. Как вернусь, займусь твоим жилищным вопросом. А пока, может, поживешь у меня на даче в Стайках?» Отказался, так как остановился у Дудина, но само предложение оценил.

Мое первое впечатление о Минске 70-х? Ой, после Рязани я как будто попал на другую планету. Здесь работали мясокомбинат и молочный комбинат — продукция, которая в рефрижераторах шла на Москву, а оттуда — в Тулу, Рязань и другие близлежащие города. Живя в Рязани, иногда приходилось самому ехать на поезде в Москву за колбасой. Три рубля двадцать копеек стоил билет. Закупались — и обратно. И вот как после такого я мог отказаться от переезда в Минск?

«Отец и сегодня мог бы быть полезен легкой атлетике, но тренеры отчего-то сторонятся его»

Одним из самых талантливых своих учеников Агрызкин называет тезку Федоткина, уроженца Рязанской области: в 1978 году на чемпионате Европы по легкой атлетике Федоткин выиграл серебряную медаль на дистанции 5000 м.

— Хотя должен был взять золото, — убежден наставник. — Проиграл по глупости: позволил груди соперника пересечь финиш раньше себя. Но это еще что! Федоткина ведь вообще не хотели везти на Европу, так как ему не было 23 лет, а по антропометрии он не соответствовал стандартам. Любили у нас тогда нервы потрепать. То пульс редкий, то ростом не вышел.



Финиш Александра Федоткина (слева) на чемпионате Европы по легкой атлетике 1978 года

Другим заметным учеником Александра Федоровича был талантливый мальчишка из Кыргызстана Азат Ракипов — впоследствии финалист Олимпиады 1992 года в Барселоне в беге на 1500 м.

Всего же Агрызкин взрастил тринадцать мастеров спорта международного класса и тридцать два мастера спорта, в том числе прославленных атлетов Владимира Меркушина, Владимира Бугрова, Михаила Улымова и Владимира Горелова.

— Именно белорусских бегунов мирового уровня отец не успел подготовить, так как в 1992-м его «ушли» на пенсию, — объясняет Сергей, сын тренера. — Свое приглашение в Минск, считаю, отец оправдал: давал результат, привлекая в силу авторитета таланты со всего Союза, и был среди тех, кто закладывал традиции школы выносливости в легкой атлетике Беларуси.

После выхода на пенсию отец работал детским тренером, то есть больше не занимался развитием топовых спортсменов, а собирал талантливых и способных детей по школам. И даже тренируя ребят начального уровня подготовки, ему удалось воспитать нескольких мастеров спорта.





В январе 2020-го Агрызкина позвали на торжественную церемонию «Атлетика», на которой вручают награды лучшим белорусским спортсменам и тренерам по итогам минувшего сезона. Давно не практикующий Александр Федорович на «Атлетике» получил специальный приз из рук министра спорта и туризма Сергея Ковальчука.

Мы поинтересовались, что послужило поводом для вручения награды. сын тренера в ответ улыбнулся:

— Спасибо, что позвали, но хотелось бы, чтобы тренеров и спортсменов-ветеранов вспоминали не только по случаю дня рождения, — сказал Сергей. — Как по мне, отец и сегодня мог бы быть полезен белорусской легкой атлетике. Его опыт определенно представляет ценность, раз к рекордам его учеников не могут подобраться несколько поколений бегунов. Но так думаю я, а наши молодые тренеры отчего-то сторонятся общения с отцом. Не понимаю, почему так происходит. Выпить по чашке чая и обменяться мыслями и методиками — для отца это ничего не стоит. Он готов помогать просто так, потому что любит свое дело.





Полтора месяца назад за консультативной помощью к Агрызкину обратилась марафонка из Ташкента Ситора Хамидова. Она медленнее нашей чемпионки Европы в марафонском беге Ольги Мазуренок, но тоже профессионал. Если на Олимпиде в Рио Оля стала 5-й (время — 2:24:48), то Ситора через день после пробежки на 10 000 м с рекордом Узбекистана там же в Рио в марафоне была 54-й (время — 2:39:45).

Несколько раз в неделю Ситора общается с Александром Федеровичем по WhatsApp — выслушивает программу тренировок и делится результатами и ощущениями.

— Конечно, получаю удовольствие от такого общения, — признается тренер. — Сижу и прокручиваю в голове наши с Ситорой разговоры. Она готовилась к марафону в Ташкенте, но его отменили из-за коронавируса. Вместо марафона Ситора теперь побежит контрольную тренировку на 30 км.





— Что позволяет вам сохранять интерес к жизни? — наш последний вопрос Александру Агрызкину.

— В семье сына живу, и энергия сына и троих внуков-бойцов придают мне сил, — заверил дедушка. — Мозги работают, память есть — жить можно. Если вдруг забываю какие-то фамилии, то начинаю перебирать буквы в алфавите — «а», «б», «в», и сразу вспоминаю. Хотя «морзянку» (азбуку Морзе. — Прим. TUT.BY) уже не отобью! Cтучать тяжело — рука закостенела.