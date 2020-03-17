Старт эстафеты олимпийского огня в Японии пройдет без зрителей

Источник материала: Вороновская газета





Открытие эстафеты олимпийского огня, которая начнется в Фукусиме (Япония) 26 марта, пройдет без зрителей. Об этом заявил журналистам глава оргкомитета Олимпиады-2020 Тосиро Муто, сообщает ТАСС.

«Исходя из мер по предотвращению распространения вируса, мы приняли решение, что старт эстафеты в Фукусиме пройдет без зрителей. Также будет отменен ряд сопутствующих культурных мероприятий. Мы намерены обеспечить безопасность мероприятия и передачу огня из города в город по всей стране», — сказал Тосиро Муто.

Глава оргкомитета Олимпиады обратился с просьбой к желающим лично посмотреть на забег не делать этого. По его словам, маршрут эстафеты может быть изменен, если люди начнут собираться в том или ином месте. Он добавил, что в нынешних условиях лучше смотреть видеотрансляцию эстафеты. Что касается участия в забеге, то японская сторона требует отказаться от этого при плохом самочувствии, кашле или температуре выше 37,5 градусов. Также бегунов обяжут обрабатывать руки обеззараживающими средствами на спиртовой основе.

Эстафета олимпийского огня Игр-2020 стартовала 12 марта в древней Олимпии, однако затем была остановлена по требованию греческой стороны. Олимпийский огонь будет передан оргкомитету «Токио-2020» 19 марта на афинском стадионе «Панатинаикос» без присутствия публики. В Японии эстафета начнется 26 марта в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима, пострадавшей в 2011 году от разрушительного цунами и аварии на одноименной АЭС.

Власти Японии придерживаются позиции, согласно которой коронавирус не помешает проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Идея проведения этих соревнований без зрителей также категорически отвергнута японскими властями. Международный олимпийский комитет, оргкомитет «Токио-2020» и администрация японской столицы работают над тем, чтобы Олимпиада прошла по плану.

Летние Олимпийские игры должны состояться в Токио с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада — с 25 августа по 6 сентября.

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