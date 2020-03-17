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Что важно знать и предпринимать, чтобы не подхватить COVID-19
17.03.2020 — Коронавирус | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Меры профилактики по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Правило 1: Соблюдайте гигиену рук!
Чистые руки — это гарантия того, что Вы не будете распространять вирусы, инфицируя себя, когда прикасаетесь ко рту и носу, и окружающих — через поверхности. Как можно чаще, особенно, после пользования общественным транспортом, после любого посещения улицы и общественных мест, перед и после еды, мойте руки водой с мылом или используйте средство для дезинфекции рук.
Носите с собой дезинфицирующее средство для рук или дезинфицирующие салфетки, чтобы иметь возможность в любой обстановке очистить руки. Эти простые меры удалят вирусы с Ваших рук!
Правило 2: Поддерживайте чистоту в помещении, где вы находитесь!
Проводите регулярную влажную уборку помещения, где Вы находитесь, чистку и дезинфекцию поверхностей с использованием бытовых моющих средств. Обратите, прежде всего, внимание на дверные ручки, поручни, столы, стулья, компьютерные клавиатуры и мышки, телефонные аппараты, пульты управления, панели оргтехники общего пользования и другие предметы, к которым прикасаетесь в быту и на работе. Поддерживать чистоту поверхностей — одно из самых простых, но самых важных правил!
Как можно чаще и регулярно проветривайте помещение и увлажняйте воздух любыми доступными способами в помещении, где Вы находитесь.
Правило 3: Избегайте многолюдных мест!
Избегайте или сократите время пребывания в местах большого скопления людей (общественный транспорт, торговые центры, концертные залы и др.). Избегайте близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, у которых имеются признаки респираторной инфекции (например, кашляют, чихают). Избегайте рукопожатий и поцелуев при приветствии (до прекращения сезона заболеваемости ОРИ).
Помните, что респираторные вирусы передаются от больного человека к здоровому человеку воздушно-капельным путем (при разговоре, чихании, кашле). Поэтому старайтесь соблюдать расстояние не менее 1-1,5 м от лиц, которые имеют симптомы респираторной инфекции.
Кто вернулся из эпидемиологически неблагополучных по коронавирусу стран не скрывать факт их посещения, по возможности на 14 дней принять меры по так называемой самоизоляции. Не посещать места массового скопления людей, концерты, рестораны, бары или другие крупные мероприятия, сократить посещения родственников старших возрастов. Именно они находятся в особой группе риска, так как заболевание протекает у них тяжелее из-за возрастных изменений в организме и наличия большого «багажа» хронических заболеваний.
Соблюдайте «респираторный этикет»!
прикрывайте рот и нос салфеткой (платком), когда чихаете или кашляете;
Используйте медицинскую маску, если:
Вы ухаживаете за больным респираторной инфекцией;
Вы, возможно, будете контактировать с людьми с признаками респираторной инфекции.
ВАЖНО! При использовании медицинских масок необходимо соблюдать правила:
ВАЖНО! Использовать маску не более двух часов.
Правило 4: Ведите здоровый образ жизни!
Это повысит естественную сопротивляемость Вашего организма к инфекции.
Чаще совершайте прогулки на свежем воздухе, высыпайтесь и придерживайтесь правил рационального питания (пища должна быть витаминизированной, в особенности богата витаминами А, Bl, С, в пищу должны быть максимально включены овощи, фрукты, особенно содержащие витамин С).
Правило 5: в случае появления симптомов респираторной инфекции, в том числе гриппа и коронавирусной инфекции (повышение температуры тела, озноб, слабость, головная боль, заложенность носа, конъюнктивит, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах и чувство «ломоты» в теле):
Помните, что своевременное обращение к врачу и начатое лечение позволит минимизировать риск развития и степень тяжести основного осложнения гриппа и коронавирусной инфекции — пневмонии.
Обращаем внимание!!! После выписки из лечебного учреждения граждане не являются носителями коронавирусной инфекции.
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> Меры профилактики по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Правило 1: Соблюдайте гигиену рук! Чистые руки — это гарантия...
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