В аптеках достаточно противовирусных и профилактических средств, медицинских масок

Источник материала: Вороновская газета





В этом заверил генеральный директор Гродненского РУП «Фармация» Сергей Литош.

Он рассказал, что на индивидуальные средства защиты и лекарственные средства для профилактики респираторных инфекций в аптечной сети области в последнее время действительно наблюдается повышенный спрос. Если в минувшем году в период сезонного подъема заболеваемости респираторными инфекциями было реализовано 120 тысяч медицинских масок, то в отдельные дни в этом году уходило до двадцати тысяч. Сейчас спрос в несколько раз снизился, хотя в государственной аптечной сети создан прочный запас: пятьдесят тысяч марлевых медицинских масок отправлено в аптеки, еще большее количество есть на аптечном складе, заключен контракт на поставку более 120 тысяч масок в самое ближайшее время. На сайте «Беллегпрома» можно ознакомиться со списком предприятий, которые выпускают этот аптечный товар повышенного спроса.

Постоянно пополняются антисептические и дезинфицирующие средства, которые незамедлительно доставляются в аптечную сеть. Как отметил Сергей Литош, даже с учетом нынешнего повышенного спроса созданного на аптечном складе запаса хватит для его удовлетворения. В республике налажено их активное производство, поэтому недостатка не будет. То же можно сказать и о других средствах индивидуальной защиты — перчатках одноразовых, бахилах и других.

Ассортимент лекарственных средств в аптеках и на аптечном складе широкий, включая противовирусные препараты, средства для профилактики простудных заболеваний и гриппа в различных лекарственных формах, для повышения иммунитета, витаминно-минеральные комплексы для повышения защитных сил организма, сборы для комплексной терапии и улучшения состояния организма.

Все производители этих товаров работают в максимальном режиме для удовлетворения потребности у населения и организаций.

Руководитель гродненской государственной аптечной сети отметил, что аптеки Гродненского РУП «Фармация» расположены в шаговой доступности, режим работы позволяет приобрести необходимые средства в удобное время. Две аптеки в городе (в Октябрьском и Ленинском районе) работают 24 часа в сутки (№131 по адресу: ул. Ожешко, 42, №114 по адресу: ул. Поповича,10).

Жители Гродненщины могут уточнить наличие нужного препарата в конкретной аптеке области по бесплатному телефону справочной службы государственных аптек 169 или на сайте Гродненского РУП «Фармация» farmacia.by.

Сергей Литош отметил: государственная аптечная сеть главной задачей считает работу на здоровье населения. При этом он подчеркнул, что очень многое зависит от самих людей. Основными мерами профилактики респираторных инфекций, в том числе коронавирусной, являются правила респираторного этикета. Следует по возможности, избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки и стараться не касаться руками лица, вести здоровый образ жизни.

Анна ЛЕНСКАЯ https://grodnonews.by/