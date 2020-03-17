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В аптеках достаточно противовирусных и профилактических средств, медицинских масок
17.03.2020 — Коронавирус | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В этом заверил генеральный директор Гродненского РУП «Фармация» Сергей Литош.
Он рассказал, что на
Постоянно пополняются антисептические и дезинфицирующие средства, которые незамедлительно доставляются в аптечную сеть. Как отметил Сергей Литош, даже с учетом нынешнего повышенного спроса созданного на аптечном складе запаса хватит для его удовлетворения. В республике налажено их активное производство, поэтому недостатка не будет. То же можно сказать и о других средствах индивидуальной защиты — перчатках одноразовых, бахилах и других.
Ассортимент лекарственных средств в аптеках и на аптечном складе широкий, включая противовирусные препараты, средства для профилактики простудных заболеваний и гриппа в различных лекарственных формах, для повышения иммунитета, витаминно-минеральные комплексы для повышения защитных сил организма, сборы для комплексной терапии и улучшения состояния организма.
Все производители этих товаров работают в максимальном режиме для удовлетворения потребности у населения и организаций.
Руководитель гродненской государственной аптечной сети отметил, что аптеки Гродненского РУП «Фармация» расположены в шаговой доступности, режим работы позволяет приобрести необходимые средства в удобное время. Две аптеки в городе (в Октябрьском и Ленинском районе) работают 24 часа в сутки (№131 по адресу: ул. Ожешко, 42, №114 по адресу: ул. Поповича,10).
Жители Гродненщины могут уточнить наличие нужного препарата в конкретной аптеке области по бесплатному телефону справочной службы государственных аптек 169 или на сайте Гродненского РУП «Фармация» farmacia.by.
Сергей Литош отметил: государственная аптечная сеть главной задачей считает работу на здоровье населения. При этом он подчеркнул, что очень многое зависит от самих людей. Основными мерами профилактики респираторных инфекций, в том числе коронавирусной, являются правила респираторного этикета. Следует по возможности, избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки и стараться не касаться руками лица, вести здоровый образ жизни.
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В этом заверил генеральный директор Гродненского РУП «Фармация» Сергей Литош. Он рассказал, что на индивидуальные средства защиты и лекарственные средства для...
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