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Дадут ли родителям больничный, если школы уйдут на карантин? Задаем вопросы юристам

17.03.2020 18:44 — Коронавирус | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Из-за коронавируса многие страны уходят на жесткий карантин: закрывают границы и запрещают людям выходить из дома, кроме как за продуктами и в аптеку. В Беларуси таких мер на государственном уровне сейчас нет. Но при этом многие компании отправляют сотрудников работать из дома, каникулы в школах могут начаться на неделю раньше, а некоторым приходится самоизолироваться после поездок за границу или проходить карантин.

Дадут ли родителям больничный, если школы уйдут на карантин? Задаем вопросы юристам

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

FINANCE.TUT.BY попросил юристов из юридической компании REVERA Дмитрия Зикрацкого и Дарью Ермак ответить на основные вопросы об удаленной работе, командировках и карантине.

Разрешает ли закон на какое-то время уйти работать на "удаленку"?

— 28 января 2020 года вступили изменения в Трудовой кодекс, которые ввели понятие «дистанционная работа», — комментируют эксперты. — Так, дистанционной работой считается работа, которую работник выполняет вне места нахождения нанимателя с использованием для выполнения этой работы и осуществления взаимодействия с нанимателем информационно-коммуникационных технологий.

Эксперты объясняют: чтобы все было по закону, официальное введение режима дистанционной работы оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору.

— Также необходимо понимать, что введение дистанционной работы является изменением существенных условий труда, о которых работник должен быть предупрежден заранее, — обращают внимание Дмитрий Зикрацкий и Дарья Ермак. — Также дополнительное соглашение к трудовому договору должно содержать все обязательные условия и положения, которые обязательны к согласованию в трудовом договоре с дистанционным работником: порядок обмена информацией, документами, постановка задач и сдача результатов работ, часы выхода работника на связь с нанимателем и прочее.

В законодательстве сказано, что наниматель обязан предупредить работника об изменении существенных условий труда за месяц. Это, говорят эксперты, «в данной ситуации абсурдно».

— Порядок изменения существенных условий труда применяется, когда наниматель инициирует такие изменения в одностороннем порядке ввиду обоснованной необходимости. В случае же перехода на дистанционную работу по желанию и инициативе работника вносить изменения в трудовой договор можно в порядке обычного изменения условий трудового договора по соглашению сторон, как предусмотрено ч. 4 ст. 19 ТК. Поэтому для несоблюдения месячного срока предупреждения необходимо заявление работника с просьбой перевести его на дистанционную работу, — объясняют эксперты.

Также важно документально прописать, как именно работники вернутся на обычный режим работы.

— Например, в дополнительном соглашении можно указать конкретный срок дистанционной работы, — предлагают юристы.

Обязан ли наниматель с учетом распространения коронавируса перевести всех на работу из дома?

Как отмечают эксперты, переход на дистанционную работу — это «однозначно право, а не обязанность нанимателя».

— Перевод на дистанционную работу оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору. Статьей 19 Трудового кодекса предусмотрено, что содержание и условия трудового договора определяются соглашением сторон с соблюдением требований, предусмотренных Трудовым кодексом. Соответственно, трудовой договор может быть изменен только с согласия сторон, если иное не предусмотрено ТК.

Наниматель не переводит на дистанционную работу, а я не хочу ездить в офис из-за вируса. Можно ли настоять на том, чтобы работать из дома?

— В соответствии с законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» правами и обязанностями в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения обладает Минздрав, а не работники или наниматель. К этому в числе прочего относятся полномочия по предотвращению заноса, возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний на основании результатов эпидемиологического слежения, — объясняют юристы. — Поэтому в данном случае нанимателю и работнику необходимо прийти к согласию относительно введения дистанционной формы работы. Если согласие на изменение формы работы не будет достигнуто, работник по-прежнему должен будет работать в офисе.

Возвращаюсь из-за границы и должен провести дома две недели. Как быть с работой?

Сейчас все государства рекомендуют своим гражданам провести две недели в самоизоляции после возвращения из-за границы, Беларусь — не исключение. Что в такой ситуации делать с работой?

— Законодательно самоизоляция работников не закреплена. Этот процесс осуществляется по согласованию с нанимателем, — комментируют юристы. — Если процедура самоизоляции не согласована с нанимателем, то у последнего будут все основания оформить прогул и уволить работника из-за отсутствия информации и работника на рабочем месте.

Также эксперты отмечают, что на время самоизоляции наниматель по заявлению работника может отправить его в трудовой отпуск или в отпуск за свой счет (без сохранения зарплаты).

При этом самоизоляцию не нужно путать с карантином.

— Помещение в карантин оформляется медицинскими работниками. На сегодняшний день это актуально для лиц, которые плотно контактировали с пациентами с уже подтвержденной инфекцией. Законодательством предусмотрено, что пособие по временной нетрудоспособности назначается на весь период отстранения от работы в связи с карантином, — объясняют Дмитрий Зикрацкий и Дарья Ермак.

Можно ли отказаться от командировки, если боишься заболеть?

— Наниматель не имеет права направлять, а работник может отказаться от командировки в страны, которые ввели запрет на въезд. Но в такие страны и в принципе попасть будет нельзя, — констатируют юристы. — Если работнику необходимо ехать в командировку в другие страны и нельзя пересмотреть условия командирования, то необходимо учитывать, что на командированного работника распространяется режим рабочего времени и времени отдыха, а также внутренние правила, установленные по месту служебной командировки. Поэтому необходимо проверить, не ограничены ли посещения не только страны, но и самого предприятия, в которое направляется работник.

При этом командировки по Беларуси сейчас не запрещены и не ограничены. Это может произойти только в случае принятия отдельного документа, запрещающего передвижения по стране, как сделали некоторые другие страны, объясняют специалисты.

Если школы и сады будут закрыты на карантин, могут ли родителю открыть больничный, чтобы быть дома с ребенком?

— С точки зрения законодательства так называемый больничный — это пособие по временной нетрудоспособности для ухода за больным членом семьи, в том числе за больным ребенком в возрасте до 14 лет. Как видно даже из формулировки, он предоставляется для ухода именно за больным членом семьи. В случае закрытия школы либо сада на карантин больничный предоставлен и оплачен не будет, — объясняют эксперты. — В таком случае работнику можно порекомендовать воспользоваться отпуском без сохранения заработной платы, который предоставляется с согласия нанимателя.

Если какие-то предприятия будут вынуждены временно закрыться, как это будет оформлено законодательно? И будут ли в это время платить работникам?

В законодательстве существует такое понятие, как «простой».

— Простоем признается временное отсутствие работы по причине производственного или экономического характера: выход из строя оборудования, механизмов, отсутствие сырья, материалов, электроэнергии и другое, — комментируют Дмитрий Зикрацкий и Дарья Ермак.

Эксперты подчеркивают, что для простоя обязательно наличие действительной причины производственного или экономического характера, поэтому «работники не вправе требовать оформления простоя в связи с коронавирусом». Если простой все-таки будет введен, то у нанимателя есть два основных варианта дальнейшего развития событий.

— Во-первых, наниматель вправе перевести работника на другую работу, в том числе в другую местность, а также к другому нанимателю. При этом оплата ему будет произведена согласно выполняемой работе, но не менее, чем на прежней работе, — говорят юристы. — Во-вторых, наниматель может платить работнику 2/3 зарплаты без его выхода на работу. Выбор способа действий в случае простоя — право нанимателя.

Если работу нужно временно приостановить или уменьшить ее объем, помимо простоя у нанимателя также есть возможность предоставить работникам отпуск без сохранения или с частичным сохранением зарплаты.

— В данном случае необходимо получить согласие работника, — подчеркивают эксперты. — Размер сохраняемой заработной платы подлежит определению по договоренности между работником и нанимателем.

Если введут полный карантин, как в некоторых странах, как будет решен вопрос с работой и выплатами?

— До введения карантина сложно комментировать данный вопрос, — говорят эксперты. — Оно должно быть оформлено официальным документом государственного органа. В зависимости от устанавливаемых мер и запретов это может быть либо акт Министерства здравоохранения, либо постановление Совета министров, либо указ президента. Только после принятия такого акта и исходя из его содержания можно будет понимать: возможно ли рассчитывать на какую-то компенсацию в данном случае и что должны предпринять наниматели.

 
 
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  Из-за коронавируса многие страны уходят на жесткий карантин: закрывают границы и запрещают людям выходить из дома, кроме как за продуктами и в аптеку. В Беларуси...
 
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