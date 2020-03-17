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Доставка покупок на дом людям с инвалидностью и пожилым станет профилактикой коронавируса
17.03.2020 — Коронавирус | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Иллюстративное фото/ wsropejump.ru
С целью профилактики коронавируса Слуцкий ТЦСОН будет оказывать помощь в покупке и доставке продуктов, товаров первой необходимости и лекарств определённой категории граждан. Об этом SlutskGorod сообщила директор центра Ольга Жогло.
- Услуги будут оказывать только одиноким пожилым гражданам и инвалидам. Для заключения договора нужно обратиться в наш центр. К человеку приедет социальный работник и заключает договор. Доставка продуктов и лекарств будет осуществляться один раз в неделю. В случае, если появится много желающих, к оказанию данной услуги подключат волонтёров Красного креста.
Заявки принимаются по телефонам: 5-60-39, 5-35-85.
Кроме того, директор ГУ «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения» рекомендовала пожилым гражданам и инвалидам воздержаться от посещения мест массового скопления людей (магазины, аптеки), чтобы минимизировать угрозу распространения случаев инфекции, вызванной Cоvid-2019.
Ольга Кононович
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Профилактика коронавируса: помогать в доставке продуктов питания и лекарств людям с инвалидностью и пожилым гражданам будет Слуцкий ТЦСОН. О том, как подать...
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