Доставка покупок на дом людям с инвалидностью и пожилым станет профилактикой коронавируса

Источник материала: Слуцк Город





Иллюстративное фото/ wsropejump.ru

С целью профилактики коронавируса Слуцкий ТЦСОН будет оказывать помощь в покупке и доставке продуктов, товаров первой необходимости и лекарств определённой категории граждан. Об этом SlutskGorod сообщила директор центра Ольга Жогло.

- Услуги будут оказывать только одиноким пожилым гражданам и инвалидам. Для заключения договора нужно обратиться в наш центр. К человеку приедет социальный работник и заключает договор. Доставка продуктов и лекарств будет осуществляться один раз в неделю. В случае, если появится много желающих, к оказанию данной услуги подключат волонтёров Красного креста.

Заявки принимаются по телефонам: 5-60-39, 5-35-85.

Кроме того, директор ГУ «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения» рекомендовала пожилым гражданам и инвалидам воздержаться от посещения мест массового скопления людей (магазины, аптеки), чтобы минимизировать угрозу распространения случаев инфекции, вызванной Cоvid-2019.

Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by