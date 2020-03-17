ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Коронавирус | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Доставка покупок на дом людям с инвалидностью и пожилым станет профилактикой коронавируса

17.03.2020 — Коронавирус | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город


Иллюстративное фото/ wsropejump.ru

С целью профилактики коронавируса Слуцкий ТЦСОН будет оказывать помощь в покупке и доставке продуктов, товаров первой необходимости и лекарств определённой категории граждан. Об этом SlutskGorod сообщила директор центра Ольга Жогло.

- Услуги будут оказывать только одиноким пожилым гражданам и инвалидам. Для заключения договора нужно обратиться в наш центр. К человеку приедет социальный работник и заключает договор. Доставка продуктов и лекарств будет осуществляться один раз в неделю. В случае, если появится много желающих, к оказанию данной услуги подключат волонтёров Красного креста.

Заявки принимаются по телефонам: 5-60-39, 5-35-85.

Кроме того, директор ГУ «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения» рекомендовала пожилым гражданам и инвалидам воздержаться от посещения мест массового скопления людей (магазины, аптеки), чтобы минимизировать угрозу распространения случаев инфекции, вызванной Cоvid-2019. 

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профилактика коронавируса: помогать в доставке продуктов питания и лекарств людям с инвалидностью и пожилым гражданам будет Слуцкий ТЦСОН. О том, как подать...
 
Новости дня
Новости
 
В Беларуси вырос спрос на некоторые товары. Власти придумали, как сбить ажиотаж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Коронавирус

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Коронавирус)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика