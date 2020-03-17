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В Беларуси вырос спрос на некоторые товары. Власти придумали, как сбить ажиотаж

17.03.2020 18:44 — Коронавирус | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси вырос покупательский спрос на товары длительного хранения, в том числе на социально значимые, бакалею и импорт. Об этом говорится в письме МАРТ, которое среди прочего разослали в обл- и Мингорисполком, Ассоциацию розничных сетей, Белкоопсоюз и некоторые организации. Власти рекомендуют торговле отменить все мероприятия, которые стимулируют продажи этих товаров.

В Беларуси вырос спрос на некоторые товары. Власти придумали, как сбить ажиотаж

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В письме МАРТ отмечается, что отменить рекламные акции по продвижению товаров по списку нужно из-за складывающейся ситуации с коронавирусом в Евросоюзе, России и других странах, а также из-за увеличения с 14 марта покупательского спроса на товары длительного хранения. «Данное требование не распространяется на зарегистрированные рекламные игры, проведение которых уже начато», — говорится в тексте письма.

В Беларуси вырос спрос на некоторые товары. Власти придумали, как сбить ажиотаж

МАРТ направил рекомендации в Минсельхозпрод, Минстройархитектуры, Минпром, концерны «Белгоспищепром», «Беллесбумпром», «Белнефтехим», обл- и Мингорисполком, Белкоопсоюз, Ассоциацию розничных сетей.

Среди товаров, по которым ведомство рекомендует прекратить проводить мероприятия по стимулированию продаж, оказались макароны, крупы (отдельно акцент делается на овсянке и перловке), рыбные, мясные и молочные консервы, растительное масло, хозяйственное и туалетное мыло, спички, туалетная бумага, чай, кофе, санитарно-гигиенические средства (прокладки, подгузники).

В Беларуси вырос спрос на некоторые товары. Власти придумали, как сбить ажиотаж

Рекомендация МАРТ также касается социально значимых товаров, цены на которые власти могут регулировать до 90 дней в течение одного года (но с согласия ЕЭК этот срок можно продлить). Это в числе прочего свежая рыба (семейство карповых), сливочное и подсолнечное масло, пшеничная мука, поваренная пищевая соль, куриные яйца, сыр, молоко, кефир, свежие яблоки, детское питание (сухие смеси, каши, консервы).

 
 
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  В Беларуси вырос покупательский спрос на товары длительного хранения, в том числе на социально значимые, бакалею и импорт. Об этом говорится в письме МАРТ,...
 
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