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Вопреки слухам: каникулы в школах переносить не будут

17.03.2020 18:44 — Коронавирус | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Вопреки слухам: каникулы в школах переносить не будут
Фото из открытых источников

Несмотря на то, что в последние дни много говорили, ссылаясь на информацию из родительских чатов, о том, что, скорее всего, школьные каникулы начнутся 23 марта, сегодня стало известно: весенние школьные каникулы переноситься не будут и пройдут с 30 марта по 4 апреля.

- В последнее время в Интернете, социальных сетях и мессенджерах появилась информация о переносе весенних каникул, - сообщается в официальном Телеграм-канале Министерства образования Беларуси. - Официально: график учебного процесса не изменяется. Никаких оснований для этого нет. Все учебные заведения должны работать в штатном режиме.

Вопреки слухам: каникулы в школах переносить не будут
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Минобразования: «Официально: график учебного процесса не изменяется. Никаких оснований для этого нет. Все учебные заведения должны работать в штатном режиме».
 
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