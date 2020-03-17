Вопреки слухам: каникулы в школах переносить не будут

Несмотря на то, что в последние дни много говорили, ссылаясь на информацию из родительских чатов, о том, что, скорее всего, школьные каникулы начнутся 23 марта, сегодня стало известно: весенние школьные каникулы переноситься не будут и пройдут с 30 марта по 4 апреля.
- В последнее время в Интернете, социальных сетях и мессенджерах появилась информация о переносе весенних каникул, - сообщается в официальном Телеграм-канале Министерства образования Беларуси. - Официально: график учебного процесса не изменяется. Никаких оснований для этого нет. Все учебные заведения должны работать в штатном режиме.