Вопреки слухам: каникулы в школах переносить не будут

Источник материала: Аргументы и факты

Несмотря на то, что в последние дни много говорили, ссылаясь на информацию из родительских чатов, о том, что, скорее всего, школьные каникулы начнутся 23 марта, сегодня стало известно: весенние школьные каникулы переноситься не будут и пройдут с 30 марта по 4 апреля.