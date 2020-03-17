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пятерых жителей Жодино госпитализировали с подозрением на коронавирус

17.03.2020 19:26 — Коронавирус | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В инфекционной больнице Борисова находятся пятеро жителей Жодино, у которых проявились симптомы, типичные для коронавируса. Об этом сообщил портал EX-PRESS.BY со ссылкой на Жодинскую центральную городскую больницу.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Издание утверждает, что среди одногруппников студента БНТУ из Ирана, у которого впервые в Беларуси был зарегистрирован коронавирус, был один житель Жодино.

На данный момент в стране зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Три пациента выписаны, трое готовятся к выписке. У восьми имеются минимальные признаки инфекционного процесса, проводится необходимая терапия согласно утвержденной инструкции. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой. У остальных пациентов признаков инфекционного процесса нет.

 
 
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Интернет-портал сообщил о госпитализации пятерых человек из Жодино в больницу Борисова.
 
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