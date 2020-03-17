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пятерых жителей Жодино госпитализировали с подозрением на коронавирус
17.03.2020 19:26 — Коронавирус | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В инфекционной больнице Борисова находятся пятеро жителей Жодино, у которых проявились симптомы, типичные для коронавируса. Об этом
Издание утверждает, что среди
На данный момент в стране
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Интернет-портал сообщил о госпитализации пятерых человек из Жодино в больницу Борисова.
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