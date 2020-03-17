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Василий Уткин: «Чемпионат Беларуси не прекратился? Да он там и не начинался много лет»
17.03.2020 19:50 — Коронавирус | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный российский журналист Василий Уткин в эфире радио
Максим Курников: У меня одна надежда на Беларусь только.
Курников: Лукашенко делает соответствующие заявления, что «трактор всех вылечит».
Уткин: Может быть, может быть. Дело в том, что Беларусь в отношении футбола – безнадежна.
Курников: Там чемпионат не прекратился (турнир начнется по расписанию –
Уткин: Да он там и не начинался много лет.
Курников: Ой, ой какая скользкая дорожка!
Уткин: Она не скользкая, она рыхлая и под каждым бугром зарыт картофель.
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Известный российский журналист Василий Уткин в эфире радио «Эхо Москва» в беседе с соведущим Максимом Курниковым высказался на тему того, что Беларусь из-за...
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