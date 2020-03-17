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Василий Уткин: «Чемпионат Беларуси не прекратился? Да он там и не начинался много лет»

17.03.2020 19:50 — Коронавирус | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный российский журналист Василий Уткин в эфире радио «Эхо Москва» в беседе с соведущим Максимом Курниковым высказался на тему того, что Беларусь из-за коронавируса не будет переносить дату начала чемпионата Беларуси и начнет проводить его в срок – с 19 марта.

Максим Курников: У меня одна надежда на Беларусь только.

Василий Уткин: Да, а что там в Беларуси?

Курников: Лукашенко делает соответствующие заявления, что «трактор всех вылечит».

Уткин: Может быть, может быть. Дело в том, что Беларусь в отношении футбола – безнадежна.

Курников: Там чемпионат не прекратился (турнир начнется по расписанию – Tribuna.com).

Уткин: Да он там и не начинался много лет.

Курников: Ой, ой какая скользкая дорожка!

Уткин: Она не скользкая, она рыхлая и под каждым бугром зарыт картофель.

Видео эфира


 
 
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Известный российский журналист Василий Уткин в эфире радио «Эхо Москва» в беседе с соведущим Максимом Курниковым высказался на тему того, что Беларусь из-за...
 
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